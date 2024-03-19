Работу охранников правительства Ростовской области оценили в 426 рублей в час

Всего постов охраны власти указали 13. На некоторых из них предусмотрено круглосуточное дежурство. Также от подрядчика требуется предоставить мобильную группу из четырех охранников, которые будут задействованы по сигналу «Тревога» во время чрезвычайных или внештатных ситуаций.