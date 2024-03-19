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Published Сегодня, 07:55

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Updated Сегодня, 07:57

Работу охранников правительства Ростовской области оценили в 426 рублей в час

Работу охранников правительства Ростовской области оценили в 426 рублей в час

19 марта 2024, 07:55
Фото: rostovgazeta.ru
Работу охранников правительства Ростовской области оценили в 426 рублей в час
Правительство Ростовской области ищет подрядчика для оказания охранных услуг, сообщается на портале государственных закупок.

Поставщика услуги должны определить на днях. Власти готовы выделить на охрану 34 миллиона рублей. Речь идет о сотрудниках на постах охраны в комплексе здания правительства и на прилегающей территории.

Среди их обязанностей указывается обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий, охрана имущества, соблюдение пропускного режима и другое. Известно, что у охранников будет при себе оружие и другие спецсредства.

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Объем оказываемых услуг, прописанный в документации, 79 661 человеко-час (единица учета отработанного времени, соответствующая часу работы одного человека — прим.ред.). Самих охранников будет 25 человек. Час работы охранников оценили в примерно 426 рублей.

Всего постов охраны власти указали 13. На некоторых из них предусмотрено круглосуточное дежурство. Также от подрядчика требуется предоставить мобильную группу из четырех охранников, которые будут задействованы по сигналу «Тревога» во время чрезвычайных или внештатных ситуаций.

Ранее власти решили узнать у жителей об общественно-политической обстановке в Ростовской области.

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