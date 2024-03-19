В Ростовской области жители рассекают на кредитных авто и страдают от плохой воды

Posted Сегодня, 17:54
Published Сегодня, 17:54
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Updated Сегодня, 17:56
Во вторник, 19 марта, первый замглавы МинЖКХ региона Сергей Орлов объявил, что власти Ростовской области планируют построить приют, рассчитанный на содержание двух тысяч животных.
По словам Орлова, нехватка муниципальных приютов является давней проблемой Ростовской области, сейчас в регионе есть всего 12 приютов, только один из них муниципальный, остальные 11 — частные. При этом их общая вместимость позволяет содержать около двух тысяч животных.
Портал «РБК Ростов» со ссылкой на Сергея Орлова уточнил, что из-за ограниченного бюджета и недостатка площади приютов не всегда получается разместить достаточно бездомных животных, в том числе тех, что нуждаются в пожизненном уходе. Сейчас в приютах на пожизненном содержании находятся немногим меньше 1,1 тысячи животных.
Вместе с этим замминистра ЖКХ региона рассказал, что в прошлом году в регионе обнаружили около 7,9 тысячи бездомных животных, однако зона учета бродячих животных не включала в себя территории Азова, Батайска и Гукова. Там мониторинг численности бездомных животных не проводился.
Еще одной важной новостью дня стало то, что дончане все чаще нуждаются в автокредитах для покупки автомобиля вне зависимости от того, приобретают они новую или старую машину.
Национальное бюро кредитных историй со ссылкой на данные трех тысяч кредиторов рассказало, что в феврале жители Ростовской области приобрели более 4,2 тысячи автомобилей с привлечением заемных средств. Это на 33,2% больше показателя, зафиксированного в январе 2024 года. Благодаря росту числа автокредитов, регион занял шестое место в рейтинге регионов, где россияне чаще всего брали автомобильные кредиты.
Ростовскую область в этом рейтинге смогли опередить Москва с Московской областью, Республикой Татарстан, а также Краснодарский край, где число автокредитов за месяц выросло на 37,6% — до 4,6 тысячи займов на покупку транспортного средства.
Вместе с тем аналитики отмечают, что февральские показатели продаж машин в кредит оказались самыми высокими за последние три года.
Главной новостью дня стала информация о том, что федеральные программы, направленные на повышение качества водоснабжения и питьевой воды, не дают существенного результата.
Во вторник стало известно, что донская прокуратура направила губернатору Ростовской области письмо с информацией о проблемах в обеспечении населения качественной питьевой водой и неэффективности программ, направленных на улучшение ситуации.
Прокуроры обратили внимание, что ежегодные пробы питьевой воды не становятся лучше, а значительная часть из них и вовсе не соответствует гигиеническим нормативам, кроме того, жители более чем 40 населенных пунктов живут в домах без центрального водоснабжения.
Еще одной проблемой является нехватка средств на реконструкцию водоочистных сооружений в Мясниковском районе, кроме этого, прокуроры напомнили, что власти так и не утвердили инвестиционную программу по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения на территории 22 муниципалитетов.
И хотя в Ростовской области проводят комплексные мероприятия по оздоровлению Дона, существенных результатов добиться не удается. Виной всему, по словам прокуратуры, деградация гидрологической системы региона из-за недостаточной очистки сточных вод.
Губернатора призвали обратить личное внимание на проблему и не игнорировать один из важнейших факторов качества жизни дончан.