В Ростовской области жители рассекают на кредитных авто и страдают от плохой воды

Национальное бюро кредитных историй со ссылкой на данные трех тысяч кредиторов рассказало, что в феврале жители Ростовской области приобрели более 4,2 тысячи автомобилей с привлечением заемных средств. Это на 33,2% больше показателя, зафиксированного в январе 2024 года. Благодаря росту числа автокредитов, регион занял шестое место в рейтинге регионов, где россияне чаще всего брали автомобильные кредиты.