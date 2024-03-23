В театрах Ростова рассказали, на какие даты перенесут отмененные спектакли

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Напомним, что из-за террористического акта в подмосковном «Крокус Сити Холле», в Ростовской области на выходных отменили все массовые мероприятия.
В Театре имени Горького разъяснили, что спектакли на выходных 23 и 24 марта не отменяются, а переносятся на другие числа. Это означает, что по своим билетам люди смогут прийти на спектакль, на который куплены билеты.
В Ростовском музыкальном театре подчеркнули, что все концертные программы переносятся на май. Люди смогут также пройти по своим билетам.
«Но к нам на концерты многие приезжают из области. Поэтому если людям неудобно будет приехать в мае, то они могут сдать билеты со 100% возвратом средств», — сообщили в театре.
В Конгресс-Холле ДГТУ не захотели отвечать на вопросы корреспондента RostovGazeta о том, что будет с мероприятиями на выходных и как ростовчанам быть с билетами.
Не удалось разъяснить и что будет с дебютным футбольным матчем, который 23 марта должен состояться на стадионе «Олимп» имени Виктора Понедельника. По контактному телефону «Олимпа-2» никто не отвечал на звонок.
Ранее RostovGazeta сообщала, что забег на набережной в Ростове тоже отменили из-за теракта в «Крокус Сити Холле».