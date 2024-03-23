rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Что делать с билетами на мероприятия в Ростове, отмененные из-за событий в «Крокусе»

В театрах Ростова рассказали, на какие даты перенесут отмененные спектакли

23 марта 2024, 09:29
Фото: 1MI
Что делать с билетами на мероприятия в Ростове, отмененные из-за событий в «Крокусе»
Корреспондент RostovGazeta выяснил, что делать с билетами на массовые мероприятия в Ростове, которые отменены 23 и 24 марта из-за событий в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Напомним, что из-за террористического акта в подмосковном «Крокус Сити Холле», в Ростовской области на выходных отменили все массовые мероприятия.

В Театре имени Горького разъяснили, что спектакли на выходных 23 и 24 марта не отменяются, а переносятся на другие числа. Это означает, что по своим билетам люди смогут прийти на спектакль, на который куплены билеты.

В Ростовском музыкальном театре подчеркнули, что все концертные программы переносятся на май. Люди смогут также пройти по своим билетам.

«Но к нам на концерты многие приезжают из области. Поэтому если людям неудобно будет приехать в мае, то они могут сдать билеты со 100% возвратом средств», — сообщили в театре.

Голубев отменил в Ростовской области все массовые мероприятия на выходных
Узнать подробнее

В Конгресс-Холле ДГТУ не захотели отвечать на вопросы корреспондента RostovGazeta о том, что будет с мероприятиями на выходных и как ростовчанам быть с билетами.

Не удалось разъяснить и что будет с дебютным футбольным матчем, который 23 марта должен состояться на стадионе «Олимп» имени Виктора Понедельника. По контактному телефону «Олимпа-2» никто не отвечал на звонок.

Ранее RostovGazeta сообщала, что забег на набережной в Ростове тоже отменили из-за теракта в «Крокус Сити Холле».

В Ростове отменили забег на набережной из-за терракта в «Крокус сити холле»
Узнать подробнее
Читайте также:
Дети из Ростовской области были в «Крокусе» во время терактаДети в Ростовской области будут учиться дистанционно из-за теракта в «Крокусе»ЮФУ перешел на дистант после теракта в подмосковном «Крокус сити холле»
#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Забег#Футбольный матч#Ростов#Массовые мероприятия#Отмена#Крокус сити холл#Театр имени Горького#Ростовский музыкальный театр#Конгресс-Холл ДГТУ#Стадион Олимп
Подпишитесь
Что отменили в Ростовской области из-за теракта в подмосковном «Крокусе»
Сегодня, 09:18
Дети из Ростовской области были в «Крокусе» во время теракта
Сегодня, 07:38
Траурные баннеры появились в Ростове-на-Дону после теракта в «Крокусе»
Сегодня, 07:07
Безопасность усилили на трассе М-4 «Дон» после теракта в «Крокусе»
Сегодня, 06:53
Стал известен прогноз погоды на весь апрель в Ростовской области
Сегодня, 06:02
"