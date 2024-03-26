«Свалки, скотомогильники, промзона»: почему ухудшается экология в Азовском районе

«Если честно, я не знаю как это комментировать. Промзона находится в черте Азова, рядом жилые дома. Если здесь разрешить подобное, это станет большой угрозой для горожан. Тем более, учитывая технологический уровень и безалаберность донских „мусорщиков“, которые используют старые свалки для утилизации химических отходов — попросту сливают химию в землю. Делать это в городе, где подземные воды и болотистые почвы недопустимо. Мне кажется, здесь какая-то ошибка. Не могу поверить, что кто-то всерьез мог обсуждать такие вопросы», — отмечает эколог Алексей Лебедев.