«Свалки, скотомогильники, промзона»: почему ухудшается экология в Азовском районе

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
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Updated Сегодня, 08:16
Однако это лишь очевидные причины, о которых знают все. Что может произойти с экологией в Азовском районе — выяснял корреспондент RostovGazeta.
Напомним, что жители некоторых жилых комплексов в Левенцовке в Ростове долгие годы боролись с удушающим запахом в округе. Люди жаловались не только на дикую вонь, но и на головную боль и недомогание.
«А по сути там был незаконный полигон, свалка под бытовые отходы и предприятие, которое превышало выбросы в атмосферу, не имея на то разрешения», — уточняет эколог Андрей Зайчиков.
Однако в отличие от Ростова, в Азове собрались узаконить подобную деятельность. Такие выводы сделал житель города, активист Сергей Погорелов, после обсуждений в марте 2024 года на публичных слушаниях в Азове.
Информация о проведении данных слушаний содержится на сайте городской администрации. Однако вопросы, предлагаемые к обсуждению, здесь не уточнены. Пройдя по ссылке на проект, подлежащий рассмотрению, корреспондент RostovGazeta был перенаправлен на эту же самую страницу — с графиком проведения мероприятий.
«Нам, простым жителям, не предоставили никакой информации о теме публичных слушаний. Вопросы, которые планировали обсудить, сбросили на почту депутатам. Только таким образом мы и узнали, о чем пойдет речь», — отмечает житель Азова, активист Сергей Погорелов.
Азовский депутат Николай Бочаров подтвердил, что записал видеоролик, в котором разъяснил местным жителям, какие темы планируются к обсуждению.
Учитывая, что речь в проекте публичных слушаний шла о беспокоящих людей вопросах, на мероприятие пришло множество горожан. Зал оказался не рассчитан на такое количество людей. Многим пришлось стоять в коридоре.
По словам Сергея Погорелова, к обсуждению планировалось три вопроса.
Первый касался расширения возможных видов деятельности в промышленной зоне города «специальной деятельностью».
Как разъяснялось в проекте, специальная деятельность подразумевала разрешить в промышленных зонах Азова размещать, захоранивать, накапливать, утилизировать и обезвреживать отходы. В списке отходов были конкретизированы медицинские, биологические, радиоактивные, а также и вещества, разрушающие озоновый слой. Здесь же речь шла о скотомогильниках, о мусороперерабатывающих, мусоросжигательных заводах, и полигонах.
Активист объясняет, что промышленная зона П3, о которой шла речь, расположена вблизи жилых домов. Многие из них находятся на расстоянии буквально 50-100 метров. В качестве примера житель Азова называет дома на улице Дружбы, на улице Победы.
«Представляете масштаб катастрофы? Разве можно рядом с жилыми домами разрешать подобное? Конечно же, мы, жители, выступили против открытия такого „ящика Пандоры“. Все же понимают, что, как только это дополнение разрешат, любое предприятие сможет прийти к нам на территорию и складировать возле жилых домов радиоактивные отходы, обезвреживать скотомогильники, сжигать мусор и все заявленное», — опасается общественник.
Более того, по словам активиста, на публичных слушаниях выяснилось, что производства, деятельность которых подпадает под ограничения, уже давно работают в Азове.
«Вскрылось это на слушаниях 20 марта. Мы задали вопрос архитектору города — как же так получилось? Почему это скрывали от горожан? Но нам не дали никаких объяснений, а попросту прекратили публичные слушания», — говорит Сергей Погорелов.
Николай Бочаров уточняет, что в промышленной зоне П3 уже стоит завод по переработке нефтепродуктов.
«А для того, чтобы пройти госэкспертизу, по словам собственника предприятия, им и нужно было внести в ПЗЗ пункт о „специальной деятельности“, — добавляет депутат.
В процессе подготовки статьи выяснилась и другая информация.
«В непосредственной близости от жилых домов в Азове работают заводы по переработке асфальта. А рядом, на улице Мелиораторов, живут люди и дышат этим дымом. Я тоже живу рядом. И знаете, мы вынуждены постоянно закрывать окна. У нас восточные ветра и дым идет на наши дома», — объясняет Сергей Погорелов.
Второй вопрос, который обсудили на публичных слушаниях в Азове, касался строительства высоток в жилой зоне многоквартирных домов в 4-5 этажей. Этот участок предлагалось перевести в зону административно-делового, досугового и социально-бытового назначения.
«Таким образом на территории, где раньше строили дома по 4-5 этажей, смогут появиться 23-этажные высотки. Оказывается, для этого уже подготовлены проекты. А чтобы их одобрить и понадобилось провести публичные слушания», — делится мнением собеседник.
Общественник разъясняет, что, к примеру, улица Мазепы, 6-й Линейный переулок в Азове, как и многие другие улицы этой территории, находятся ниже и севернее огромного микрорайона. И когда рядом появятся высотки, частные и небольшие многоквартирные дома окажутся в глубокой тени.
«Мы были готовы к обсуждению. Хотели задать элементарный вопрос — где световой расчет? Ведь появление высоток приведет к тому, что во многих домах не будет солнца. Но нам не дали задать вопрос — слушания быстро прекратили», — отмечает Сергей Погорелов.
Как сообщили в администрации на момент публикации статьи, при обращении на Комиссию по разработке ПЗЗ, расчет продолжительности инсоляции для имеющихся и планируемых многоквартирных жилых домов заявителем не предоставлялся.
По словам собеседника, к обсуждению третьего вопроса на публичных слушаниях дело и вовсе не дошло. В чем именно заключался этот вопрос, многие так и не поняли. В нем шла речь о просьбе одного из обувных предприятий Азова.
По словам представителя общественности, проведение публичных слушаний вызвало у горожан недоумение, поскольку ответов на вопросы не последовало. Никакой вердикт не был вынесен, итоги не подведены.
«Создалось такое ощущение, что нас водят за нос. Колоссальное удивление вызвало открытие, что предприятия, которые не должны были находится в Азове, работали долгие годы. Мы, жители Азова, опасаемся, что сейчас втихаря от нас выпустят документы, которые им нужны, и мы ничего не добьемся», — комментирует Погорелов.
«Слушания проведены безответственно, — соглашается Николай Бочаров. — Нам на изучение не предоставили никаких документов. Например, о том, какое будет предприятие в промзоне, чем оно будет заниматься, не угрожает ли его производство проживающим рядом людям».
Активист добавляет, что после мероприятия более 500 человек подписали заявление. В нем люди выступили против появления «специальной деятельности» в черте города Азова. Это заявление с подписями горожан общественник приобщил к списку обсуждений слушаний на «Госуслугах».
Для того, чтобы понять, возможно ли размещение подобной «специальной деятельности» в промышленной зоне П3 в черте города, корреспондент RostovGazeta пообщался с экспертами.
«Если честно, я не знаю как это комментировать. Промзона находится в черте Азова, рядом жилые дома. Если здесь разрешить подобное, это станет большой угрозой для горожан. Тем более, учитывая технологический уровень и безалаберность донских „мусорщиков“, которые используют старые свалки для утилизации химических отходов — попросту сливают химию в землю. Делать это в городе, где подземные воды и болотистые почвы недопустимо. Мне кажется, здесь какая-то ошибка. Не могу поверить, что кто-то всерьез мог обсуждать такие вопросы», — отмечает эколог Алексей Лебедев.
Рассуждая о видах «специальной деятельности», эксперты разъясняют, что, например, разрушающие озоновый слой вещества — это особо активные химические элементы. По своему негативному воздействию на экологию они значительно превышают выхлопные газы. А также приводят к резкому потеплению, увеличению солнечной радиации и солнечной активности.
«У нас и так некоторые летние периоды считаются особенно жаркими. Плюс у нас степь и недостаток лесополос. Если реализовать подобное в черте города, мы получим перегрев территории. К тому же Азовский район — сельскохозяйственный. Негативное воздействие будет и на рыбопродуктивность реки, и на водоемы, ухудшится самочувствие людей», — полагает эколог Андрей Зайчиков.
Эксперты сходятся во мнении, что подобные виды деятельности могли рассмотреть лишь в одном случае — когда целенаправленно лоббируют чьи-то интересы.
«Возможно, какая-то группа промышленников захотела разместить там максимальное количество объектов. Это же очень удобно, когда рядом есть вся необходимая инфраструктура — река, дороги, свет и даже газ», — полагают эксперты.
Экологи подчеркивают, что не раз выезжали в Азовский район по жалобам местных жителей на невыносимые запахи. В частности, по словам собеседников, несколько лет назад в районе были обнаружены не соответствующие нормам скотомогильники.
«Там частично закапывали в землю павших животных. Часть перерабатывали на мясокостную муку, а мощностей не хватало. Вот и зарывали останки в землю. Тогда по всей округе воняло так, что даже закрывали близлежащее дошкольное учреждение», — вспоминает Алексей Лебедев.
Еще один инцидент, по словам собеседников, связан с жалобами людей на сильную химическую вонь.
«Тогда в береговой промышленной зоне, ближе к Дону, один из нефтяных терминалов отгружал продукты. Было обнаружено, что на месте он проводил смешивание — из более благородных нефтепродуктов делал попроще. По сути, велась незаконная деятельность», — добавляет Андрей Зайчиков.
В отделе по строительству и архитектуре администрации Азова сообщили, что работа промышленных предприятий контролируется уполномоченными органами.
«За 2023 год информации о неисполненных предписаниях Роспотребнадзора и иных надзорных органов в отношении предприятий не поступала», — сообщается в ответе на официальный запрос RostovGazeta.
Кроме того, согласно официальному ответу, большинство предприятий ведут дополнительный внутренний контроль над соблюдением норм, влияющих на экологическое благополучие территории.
В ответе на запрос разъяснили, что решение по вопросу внесений изменений в ПЗЗ и застройки будет принято в первой декаде апреля. Его опубликуют на сайте городской администрации.
Редакция также направила официальный запрос в Минприроды Ростовской области. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, почему эксперты считают, что «мусорная» реформа провалилась на Дону.