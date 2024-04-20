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Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

Дожди будут заливать Ростовскую область с 21 апреля

Дожди будут заливать Ростовскую область с 21 апреля

20 апреля 2024, 09:46
Фото: 1MI
В Ростовской области в воскресенье, 21 апреля, ожидается дождливая погода, сообщили синоптики.

В субботу в регионе будет облачная погода, а воздух прогреется до +23 градусов. Порывы ветра могут достигнуть шести метров в секунду.

В ночь на воскресенье похолодает до +14 градусов, а днем температура снова поднимется до +23 градусов. В этот день могут пройти дожди, которые завершатся только вечером.

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В понедельник и вторник будет ясная погода, а температура составит +21 градус. А со среды станет облачно, но может потеплеть до +24 градусов.

Добавим, что в ночь на вторник и пятницу пройдут дожди.

Ранее глава Таганрога Фатеев заявлял о возможных подтоплениях в городе.

До этого эколог сообщил, какие территории в регионе может затопить при паводках.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Дожди#Синоптики
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