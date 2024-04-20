Дожди будут заливать Ростовскую область с 21 апреля

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
В субботу в регионе будет облачная погода, а воздух прогреется до +23 градусов. Порывы ветра могут достигнуть шести метров в секунду.
В ночь на воскресенье похолодает до +14 градусов, а днем температура снова поднимется до +23 градусов. В этот день могут пройти дожди, которые завершатся только вечером.
В понедельник и вторник будет ясная погода, а температура составит +21 градус. А со среды станет облачно, но может потеплеть до +24 градусов.
Добавим, что в ночь на вторник и пятницу пройдут дожди.
Ранее глава Таганрога Фатеев заявлял о возможных подтоплениях в городе.
До этого эколог сообщил, какие территории в регионе может затопить при паводках.