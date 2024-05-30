Неизвестные слили странную жидкость из грузовика в рощу на Западном в Ростове

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Житель микрорайона Иван, попросивший изменить его имя, подчеркивает, что слив жидкости в роще микрорайона Левенцовка был замечен 20 мая.
«Проезжая на велосипеде с детьми по дорожке я увидел идущего навстречу человека в резиновых сапогах и рабочей одежде. Он встал на перекрестке дорог и начал высматривать — не едет ли кто. Проехав дальше, мы обнаружили машину, которая в роще сливала какую-то жидкость. На первый взгляд, это была вода», — рассказывает Иван.
Ростовчанин разъясняет, что жители окрестных домов уже давно тщательно следят за тем, что происходит в роще. Ведь там в траве, по словам собеседника, на протяжении нескольких лет появляются все новые и новые пятна нефтехимии — черного мазута.
«Подъехав максимально близко, я стал фотографировать происходящее, пытаясь рассмотреть, что сливают в рощу на этот раз. Однако люди возле машины занервничали и направились к нам. Их лица явно не выражали добрых намерений. Также к нам направился и тот человек, который следил за ситуацией на перекрестке дорог. Понимая, что ничего хорошего ждать не приходится, мы быстро уехали», — говорит собеседник.
Ростовчанин добавляет, что его внимание привлекла сама машина — она была очень похожа на муниципальные, которые задействуют для уборки улиц.
«Все это вызывает много вопросов. Я не исключаю, что рабочих послали полить деревья. Ведь возле Доватора рядом с „Западной резиденцией“ произвели компенсационную высадку деревьев — достаточно большие массивы. Сейчас деревья засыхают в глубине рощи, многие уже погибли. Возможно, этих людей отправили поливать деревья, а они быстро слили воду и поехали по своим делам», — делится мнением Иван.
Разъяснить ситуацию в Управлении ЖКХ Советского района на момент публикации статьи корреспонденту RostovGazeta не удалось. В рабочее время никто не отвечал на звонки по телефону. Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, как активисты нашли новую свалку мусора с фекалиями в лесной зоне Азова.