Жара в 32 градуса накроет Ростов-на-Дону в начале июня

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
В субботу, 1 июня, будет облачная погода, но воздух прогреется до +31 градуса. Ветер усилится до пяти метров в секунду.
Такие же погодные условия сложатся и в воскресенье, а в понедельник выглянет солнце. Но на температуру это не повлияет.
Но со вторника, 4 июня, вернется облачная погода, осадков не будет. В четверг термометры могут показать +32 градуса.
Добавим, что по ночам температура будет опускаться до +19 градусов. Дождей в эти периоды в городе ждать не стоит.
Ранее вспышка на Солнце спровоцировала геомагнитный шторм в донской столице.
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