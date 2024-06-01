rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:12

Published Сегодня, 05:12

Modified Сегодня, 05:14

Updated Сегодня, 05:14

Жара в 32 градуса накроет Ростов-на-Дону в начале июня

Жара в 32 градуса накроет Ростов-на-Дону в начале июня

1 июня 2024, 05:12
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону в самом начале лета будет складываться жаркая погода, сообщили синоптики.

В субботу, 1 июня, будет облачная погода, но воздух прогреется до +31 градуса. Ветер усилится до пяти метров в секунду.

Такие же погодные условия сложатся и в воскресенье, а в понедельник выглянет солнце. Но на температуру это не повлияет.

В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригад
Узнать подробнее

Но со вторника, 4 июня, вернется облачная погода, осадков не будет. В четверг термометры могут показать +32 градуса.

Добавим, что по ночам температура будет опускаться до +19 градусов. Дождей в эти периоды в городе ждать не стоит.

Ранее вспышка на Солнце спровоцировала геомагнитный шторм в донской столице.

Читайте также о том, как удар молнии стал причиной страшного лесного пожара в Ростовской области.

Читайте также:
В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригадШколы и детсады начали закрывать в Ростовской области из-за непогодыВ части Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Температура#Синоптики
Подпишитесь
Родители пропавшей ростовской студентки заявили о ложном следе в расследовании
Сегодня, 09:13
Телевидение и радио отключат в Ростовской области с начала июня
Сегодня, 08:31
Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области из-за града
Сегодня, 06:57
Фасад многоэтажного дома обрушился в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:20
Более 30 тонн воды сбросили на страшный лесной пожар в Ростовской области
Сегодня, 06:01
RostovGazeta заняла первое место по посещаемости в регионе средих донских СМИ
Сегодня, 08:18
"