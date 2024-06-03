Чем опасны подпольные кубы MMA и как они работают в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Издание пишет, что в последнее время чаще появляются в новостях сообщения о массовых акциях мигрантов. В этих столкновениях нередко участвуют люди с хорошей физической подготовкой, которые получили определенные навыки в специальных клубах.
По информации «Росбалта», если раньше уличные преступления были связаны в основном с местной маргинальной молодежью, то сегодня их место частично заняли сообщества, сформировавшиеся из иностранцев и людей, получивших гражданство. При этом значительно увеличился процент преступлений, совершаемых приезжими в отношении женщин и детей.
Издание со ссылкой на информацию Следственного комитета показывает, что количество уголовных дел, связанных с «мигрантскими» преступлениями против половой неприкосновенности, значительно возросло. Только в течение 2023 года было возбуждено 737 таких дел.
В Ленинградской области случился инцидент, в котором мигрант-подросток, угрожая оружием, вымогал одежду и личные вещи у местного ровесника. Это произошло в поселке Янино, где молодой мигрант напал на другого подростка в попытке отобрать у него футболку, которая ему понравилась. Угрожая пистолетом, он заявил подростку, что прострелит ему колени, однако позже выяснилось, что пистолет был поддельный.
В карьере во Всеволожском районе Ленинградской области произошла массовая драка, в которой приняли участие мигранты. В результате инцидента 40 человек были госпитализированы, в том числе с полученными огнестрельными ранениями.
Издание сообщает, что таких инцидентов можно привести множество примеров, не только в Петербурге и Ленинградской области, но практически во всех регионах России.
Специалист по единоборствам Петр Фишт сообщает, что члены этнических ОПГ предпочитают тренироваться в специализированных бойцовских клубах. Он также отмечает, что существует явное разделение по национальному признаку: боксерских клубов немного, в то время как клубов по смешанным боевым искусствам (ММА) и их популярного варианта — поп-ММА, гораздо больше.
ММА состоит из различных методов единоборств, таких как самбо, джиу-джитсу, кикбоксинг, бокс и другие. Комбинации могут быть разнообразными.
По словам Петра Фишта, местные власти утверждают, что создание клубов направлено на адаптацию мигрантов и помощь им в непривычной обстановке, что является формой «окультуривания приезжих». Однако, по его мнению, эти клубы не способствуют проникновению русской культуры в сообщества мигрантов, а наоборот. Он также отмечает, что эти клубы, как правило, ориентированы на определенные этнические группы и предназначены именно для них. Кроме того, реестр таких клубов трудно найти в открытых источниках, так как они не стремятся к публичности и не призваны привлекать внимание.
Издание пишет, что сегодня с мигрантами происходят явления, которые пока не получили четкого определения в социологической терминологии, но могут быть описаны как «абу-бандитизм».
Писатель, блогер и публицист Роман Антоновский утверждает, что среди некоторых выходцев с Южного Кавказа и из Средней Азии сложилась субкультура. Он отмечает, что для этой субкультуры некоторые признаки вызывающего поведения считаются нормальным. По словам писателя, культовыми фигурами для них являются бандиты, радикальные имамы и бойцы поп-ММА.
Многие граждане задаются вопросом, зачем вообще выкладывают ролики с опасными моментами на дорогах, избиениями людей, разграблениями магазинов, домогательствами и нецензурной брани, если за такие действия обязательно последует наказание. Однако, если прочитать множество положительных комментариев, оставленных под такими видеозаписями, становится ясно, что авторы и комментаторы живут в совершенно иной реальности, где происходящее воспринимается как проявление мужества и силы.
По информации «Росбалта», сами авторы, так и комментаторы этого контента обычно принадлежат к низшим социальным слоям и не являются богатыми или знаменитыми людьми, подобными Конору Макгрегору или Хабибу Нурмагомедову. Они часто являются самыми низкооплачиваемыми и неквалифицированными работниками, а также порой находятся в нелегальном статусе.
Их положение определяется в значительной степени их работодателями. Для них участие в закрытых клубах и нелегальных «боях» представляет собой единственный способ почувствовать себя независимыми и самостоятельными, не подчиненными воле других.
«Поп-ММА представляет собой нижний слой. Бойцы из мигрантских клубов часто участвуют в этих соревнованиях, считая это возможностью для дальнейшего продвижения на более престижные площадки. Организаторами турниров по поп-ММА, как правило, выступают промоутеры из того же этнического круга», — говорится в публикации.
Спортивные клубы, где мигранты тренируются, зачастую имеют легальный статус. Иногда бывает сложно разобраться в реальном положении дел с определением статуса конкретного заведения. Встречались ситуации, когда клуб официально объявлял о закрытии, но в реестре юридических лиц числился как активная организация.
Почему данная проблема становится особенно острой именно для столиц? Почему Москва и Санкт-Петербург привлекают столько молодых людей из Средней Азии и Кавказа? Это не только из-за потребности мегаполисов в постоянном притоке недорогой рабочей силы. В спортивных клубах утверждают, что молодые люди стремятся пробиться на престижные турниры по смешанным боевым искусствам (MMA), и лишь в Москве или Петербурге есть возможность участвовать в любительских мигрантских соревнованиях с надеждой быть замеченными и получить шанс попасть в профессиональные лиги.
По минимальным оценкам, в настоящее время только в Москве действует около 30 бойцовских клубов из Киргизии, а также примерно от 12 до 14 клубов из Таджикистана и с Кавказа. Аналогичные цифры прослеживаются и для Санкт-Петербурга.
«Экспансия 'тренеров' из Средней Азии в Москву достигла своего пика в период с 2011 по 2017 годы, именно в это время в столице начали активно открываться преимущественно киргизские клубы», — пишет издание со ссылкой на слова Егора Кучера.
Условия абонемента здесь весьма доступны. В некоторых случаях они начинаются с 2000 рублей в месяц, что является небольшой суммой для мигранта. Русскоязычные люди обычно не становятся членами таких клубов.
«К нам приходят самые разные люди: таксисты, официанты, продавцы. Они работают днем и приходят к нам вечером. Здесь они чувствуют себя комфортно, могут общаться на своем родном языке. У нас тренируется более 250 молодых людей», — делится мнением основатель одного из бойцовских клубов Кубанычбек Осмонбеков.
По информации Егора Кучера, бойцы поп-ММА нередко фигурируют в криминальных сводках.
«Эти организованные бойцы в любое время могут стать дестабилизирующим элементом внутри нашей страны. И уже сейчас они используются нашими противниками», — отмечает член Совета по правам человека Кирилл Кабанов. По его словам, основной вопрос: почему нельзя запретить все этнические спортивные клубы в России? Если спортивная группа собирает людей определенной национальности, ее можно сразу объявить незаконной. Это решение можно и нужно принимать, считает Кабанов.
В свежем интервью «Парламентской газете» советник президента, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев попытался разобраться в причинах популярности ММА-клубов в этнических сообществах.
«С одной стороны, кто имеет право запрещать людям заниматься спортом? Но с другой стороны, почему именно боевые искусства выбирают трудовые мигранты, а не, скажем, настольный теннис или бадминтон? Возникает законное подозрение, что эти тысячи людей могут готовиться к чему-то нехорошему», — заявлял Фадеев.
Добавим, что спортивные клубы есть и в Ростовской области. Заслуженный тренер России, Почетный спортивный судья России, Мастер спорта России Константин Белый рассказал RostovGazeta, как работают эти заведения.
По его словам, под «бойцовскими клубами» в Ростовской области могут пониматься и места, где тренируются бойцы, причем разных форм собственности (частные клубы, спортивные клубы, подразделения фитнес-центров и пр.), а могут пониматься и места часто закрытые, где проходят коммерческие бои. И везде есть свои проблемы. Сначала о местах тренировок.
«Абстрактный клуб не может быть ни опасен, ни полезен обществу. Все дело в тех смыслах, которые вкладываются их владельцами, целях, ради достижения которых они создаются. Спортивные клубы, с этой точки зрения имеют четко декларированные цели — подготовку спортсменов в рамках вида спорта, нацеленность на состязательность. Такие клубы находятся под контролем спортивных федераций, а через них — и федерального и регионального Министерства спорта», — заявил собеседник.
В большинстве случаев они имеют форму некоммерческих организаций. Подготовка спортсмена к соревнованиям — главная цель. Такие клубы хорошо контролируются.
Есть другие клубы единоборств, которые развивают не признанные официальные виды единоборств, и ориентированы частично на спортивную длительность, частично на этно-культурную. Действуют они, чаще всего, в рамках закона об общественных объединениях.
Такие организации тоже на виду, но контроль над ними уже меньше. Но они, как правило, не представляют особой опасности, так как находятся в рамках некоторых открыто декларируемых целей, таких как приобщения в восточной культуре и т. п.
«Третий вариант — частные структуры, в том числе и закрытые и созданные по этническому признаку, напрямую не замкнутые на спорт или замкнутые только на коммерческие или профессиональные турниры. Они находятся вообще вне поля зрения государства, о них становится известно только из криминальных хроник», — отметил эксперт.
Он уточнил, что такие клубы по своей структуре очень закрыты и какие идеи там продвигаются — большой вопрос. По его словам, в них действительно очень часто идет подготовка боевиков, а не спортсменов.
«Коммерческие профессиональные турниры для них не столько цель, сколько средство подготовки боевиков. Запрещать тренировочные бойцовские клубы бессмысленно — они адаптируются и будут развиваться под прикрытием официальных видов спорта или каких-то иных структур, параллельно развивая и неспортивные направления. Именно так развивалось каратэ в годы запрета в 89-е годы под крылом силовых структур или молодежных организаций, прикрываясь самбо или военно-патриотической работой», — рассказал Константин Белый.
При этом он выразил мнение, что усилить контроль над ними необходимо. Давно ходят разговоры о лицензировании деятельности фитнес-центров. Если это и делать, то в первую очередь начинать надо с бойцовских клубов. Так, по крайней мере, частично их можно будет вытянуть из тени.
«Но это очень сложный процесс, недаром проблема лицензирования обсуждается уже второй десяток лет. Есть другой путь. Как и в случае с наркотиками, бороться эффективнее с крупными поставщиками, тогда и уличные распространители исчезнут. Так и здесь, желательно лишить возможности для неофициальных или полуофициальных выступлений бойцов таких полуподпольных клубов. То есть ввести жесткое лицензирование бойцовских лиг, промоушенов и промоутеров, менеджеров — таким путем пошла Америка — законодательница в мире профессиональных единоборств», — говорит эксперт.
Он добавил, что пока все это находится без контроля, доморощенным лигам и менеджерам выгодно привлекать бойцов этнических бойцовских клубов, готовых за маленькие деньги набираться реального опыта боев. По его мнению, получив такой опыт, эти боевики переключаются на другую деятельность, а их место занимают новые претенденты. В чем-то это похоже на ситуацию с привлечение ради выгоды бизнесменами мигрантов на тяжелые работы, стройки и т. п., где большинство из них не задерживается.
«То есть, жестко отрегулировав „рынок“ бойцовских мероприятий, можно существенно навести порядок и в самих клубах. Потому что если в таком случае и останутся какие-то теневые бойцовские клубы, то сразу будет ясно, что это никакие не спортивные клубы, как они себя позиционируют», — подытожил собеседник.