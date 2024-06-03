Чем опасны подпольные кубы MMA и как они работают в Ростовской области

По словам Петра Фишта, местные власти утверждают, что создание клубов направлено на адаптацию мигрантов и помощь им в непривычной обстановке, что является формой «окультуривания приезжих». Однако, по его мнению, эти клубы не способствуют проникновению русской культуры в сообщества мигрантов, а наоборот. Он также отмечает, что эти клубы, как правило, ориентированы на определенные этнические группы и предназначены именно для них. Кроме того, реестр таких клубов трудно найти в открытых источниках, так как они не стремятся к публичности и не призваны привлекать внимание.