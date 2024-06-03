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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Опасны ли клубы MMA и стоит ли их закрывать в Ростовской области

Чем опасны подпольные кубы MMA и как они работают в Ростовской области

3 июня 2024, 13:02
Фото: rostovgazeta.ru
Опасны ли клубы MMA и стоит ли их закрывать в Ростовской области
В России, в том числе Ростовской области, в последнее время активно развиваются клубы MMA. К чему это приводит и стоит ли опасаться подобных заведений в том числе и на Дону, выяснил «Росбалт».

Совершенные преступления

Издание пишет, что в последнее время чаще появляются в новостях сообщения о массовых акциях мигрантов. В этих столкновениях нередко участвуют люди с хорошей физической подготовкой, которые получили определенные навыки в специальных клубах.

По информации «Росбалта», если раньше уличные преступления были связаны в основном с местной маргинальной молодежью, то сегодня их место частично заняли сообщества, сформировавшиеся из иностранцев и людей, получивших гражданство. При этом значительно увеличился процент преступлений, совершаемых приезжими в отношении женщин и детей.

Издание со ссылкой на информацию Следственного комитета показывает, что количество уголовных дел, связанных с «мигрантскими» преступлениями против половой неприкосновенности, значительно возросло. Только в течение 2023 года было возбуждено 737 таких дел.

В Ленинградской области случился инцидент, в котором мигрант-подросток, угрожая оружием, вымогал одежду и личные вещи у местного ровесника. Это произошло в поселке Янино, где молодой мигрант напал на другого подростка в попытке отобрать у него футболку, которая ему понравилась. Угрожая пистолетом, он заявил подростку, что прострелит ему колени, однако позже выяснилось, что пистолет был поддельный.

В карьере во Всеволожском районе Ленинградской области произошла массовая драка, в которой приняли участие мигранты. В результате инцидента 40 человек были госпитализированы, в том числе с полученными огнестрельными ранениями.

Издание сообщает, что таких инцидентов можно привести множество примеров, не только в Петербурге и Ленинградской области, но практически во всех регионах России.

Примеров таких инцидентов можно привести множество
Видео: Соцсети/МВД Кубани/Суды Краснодарского края

Тренировки в ММА-клубах

Специалист по единоборствам Петр Фишт сообщает, что члены этнических ОПГ предпочитают тренироваться в специализированных бойцовских клубах. Он также отмечает, что существует явное разделение по национальному признаку: боксерских клубов немного, в то время как клубов по смешанным боевым искусствам (ММА) и их популярного варианта — поп-ММА, гораздо больше.

ММА состоит из различных методов единоборств, таких как самбо, джиу-джитсу, кикбоксинг, бокс и другие. Комбинации могут быть разнообразными.

По словам Петра Фишта, местные власти утверждают, что создание клубов направлено на адаптацию мигрантов и помощь им в непривычной обстановке, что является формой «окультуривания приезжих». Однако, по его мнению, эти клубы не способствуют проникновению русской культуры в сообщества мигрантов, а наоборот. Он также отмечает, что эти клубы, как правило, ориентированы на определенные этнические группы и предназначены именно для них. Кроме того, реестр таких клубов трудно найти в открытых источниках, так как они не стремятся к публичности и не призваны привлекать внимание.

Издание пишет, что сегодня с мигрантами происходят явления, которые пока не получили четкого определения в социологической терминологии, но могут быть описаны как «абу-бандитизм».

Писатель, блогер и публицист Роман Антоновский утверждает, что среди некоторых выходцев с Южного Кавказа и из Средней Азии сложилась субкультура. Он отмечает, что для этой субкультуры некоторые признаки вызывающего поведения считаются нормальным. По словам писателя, культовыми фигурами для них являются бандиты, радикальные имамы и бойцы поп-ММА.

По словам писателя, культовыми фигурами для абу-бандитов являются бандиты, радикальные имамы и бойцы поп-ММА.
Видео: Следком Белгородской области

Многие граждане задаются вопросом, зачем вообще выкладывают ролики с опасными моментами на дорогах, избиениями людей, разграблениями магазинов, домогательствами и нецензурной брани, если за такие действия обязательно последует наказание. Однако, если прочитать множество положительных комментариев, оставленных под такими видеозаписями, становится ясно, что авторы и комментаторы живут в совершенно иной реальности, где происходящее воспринимается как проявление мужества и силы.

Легальность клубов

По информации «Росбалта», сами авторы, так и комментаторы этого контента обычно принадлежат к низшим социальным слоям и не являются богатыми или знаменитыми людьми, подобными Конору Макгрегору или Хабибу Нурмагомедову. Они часто являются самыми низкооплачиваемыми и неквалифицированными работниками, а также порой находятся в нелегальном статусе.

Их положение определяется в значительной степени их работодателями. Для них участие в закрытых клубах и нелегальных «боях» представляет собой единственный способ почувствовать себя независимыми и самостоятельными, не подчиненными воле других.

«Поп-ММА представляет собой нижний слой. Бойцы из мигрантских клубов часто участвуют в этих соревнованиях, считая это возможностью для дальнейшего продвижения на более престижные площадки. Организаторами турниров по поп-ММА, как правило, выступают промоутеры из того же этнического круга», — говорится в публикации.

Спортивные клубы, где мигранты тренируются, зачастую имеют легальный статус. Иногда бывает сложно разобраться в реальном положении дел с определением статуса конкретного заведения. Встречались ситуации, когда клуб официально объявлял о закрытии, но в реестре юридических лиц числился как активная организация.

Они часто являются самыми низкооплачиваемыми и неквалифицированными работникамиОни часто являются самыми низкооплачиваемыми и неквалифицированными работниками
Они часто являются самыми низкооплачиваемыми и неквалифицированными работниками
Фото: Изображение Midjourney

Турниры ММА

Почему данная проблема становится особенно острой именно для столиц? Почему Москва и Санкт-Петербург привлекают столько молодых людей из Средней Азии и Кавказа? Это не только из-за потребности мегаполисов в постоянном притоке недорогой рабочей силы. В спортивных клубах утверждают, что молодые люди стремятся пробиться на престижные турниры по смешанным боевым искусствам (MMA), и лишь в Москве или Петербурге есть возможность участвовать в любительских мигрантских соревнованиях с надеждой быть замеченными и получить шанс попасть в профессиональные лиги.

По минимальным оценкам, в настоящее время только в Москве действует около 30 бойцовских клубов из Киргизии, а также примерно от 12 до 14 клубов из Таджикистана и с Кавказа. Аналогичные цифры прослеживаются и для Санкт-Петербурга.

«Экспансия 'тренеров' из Средней Азии в Москву достигла своего пика в период с 2011 по 2017 годы, именно в это время в столице начали активно открываться преимущественно киргизские клубы», — пишет издание со ссылкой на слова Егора Кучера.

Условия абонемента здесь весьма доступны. В некоторых случаях они начинаются с 2000 рублей в месяц, что является небольшой суммой для мигранта. Русскоязычные люди обычно не становятся членами таких клубов.

«К нам приходят самые разные люди: таксисты, официанты, продавцы. Они работают днем и приходят к нам вечером. Здесь они чувствуют себя комфортно, могут общаться на своем родном языке. У нас тренируется более 250 молодых людей», — делится мнением основатель одного из бойцовских клубов Кубанычбек Осмонбеков.

В спортивных клубах утверждают, что молодые люди стремятся пробиться на престижные турниры по смешанным боевым искусствам (MMA)В спортивных клубах утверждают, что молодые люди стремятся пробиться на престижные турниры по смешанным боевым искусствам (MMA)
В спортивных клубах утверждают, что молодые люди стремятся пробиться на престижные турниры по смешанным боевым искусствам (MMA)
Фото: Unsplash

По информации Егора Кучера, бойцы поп-ММА нередко фигурируют в криминальных сводках.

«Эти организованные бойцы в любое время могут стать дестабилизирующим элементом внутри нашей страны. И уже сейчас они используются нашими противниками», — отмечает член Совета по правам человека Кирилл Кабанов. По его словам, основной вопрос: почему нельзя запретить все этнические спортивные клубы в России? Если спортивная группа собирает людей определенной национальности, ее можно сразу объявить незаконной. Это решение можно и нужно принимать, считает Кабанов.

В свежем интервью «Парламентской газете» советник президента, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев попытался разобраться в причинах популярности ММА-клубов в этнических сообществах.

«С одной стороны, кто имеет право запрещать людям заниматься спортом? Но с другой стороны, почему именно боевые искусства выбирают трудовые мигранты, а не, скажем, настольный теннис или бадминтон? Возникает законное подозрение, что эти тысячи людей могут готовиться к чему-то нехорошему», — заявлял Фадеев.

«Возникает законное подозрение, что эти тысячи людей могут готовиться к чему-то нехорошему», — заявлял Фадеев.«Возникает законное подозрение, что эти тысячи людей могут готовиться к чему-то нехорошему», — заявлял Фадеев.
«Возникает законное подозрение, что эти тысячи людей могут готовиться к чему-то нехорошему», — заявлял Фадеев.
Фото: Unsplash

Стоит ли закрывать клубы

Добавим, что спортивные клубы есть и в Ростовской области. Заслуженный тренер России, Почетный спортивный судья России, Мастер спорта России Константин Белый рассказал RostovGazeta, как работают эти заведения.

По его словам, под «бойцовскими клубами» в Ростовской области могут пониматься и места, где тренируются бойцы, причем разных форм собственности (частные клубы, спортивные клубы, подразделения фитнес-центров и пр.), а могут пониматься и места часто закрытые, где проходят коммерческие бои. И везде есть свои проблемы. Сначала о местах тренировок.

«Абстрактный клуб не может быть ни опасен, ни полезен обществу. Все дело в тех смыслах, которые вкладываются их владельцами, целях, ради достижения которых они создаются. Спортивные клубы, с этой точки зрения имеют четко декларированные цели — подготовку спортсменов в рамках вида спорта, нацеленность на состязательность. Такие клубы находятся под контролем спортивных федераций, а через них — и федерального и регионального Министерства спорта», — заявил собеседник.

В большинстве случаев они имеют форму некоммерческих организаций. Подготовка спортсмена к соревнованиям — главная цель. Такие клубы хорошо контролируются.

Есть другие клубы единоборств, которые развивают не признанные официальные виды единоборств, и ориентированы частично на спортивную длительность, частично на этно-культурную. Действуют они, чаще всего, в рамках закона об общественных объединениях.

Такие организации тоже на виду, но контроль над ними уже меньше. Но они, как правило, не представляют особой опасности, так как находятся в рамках некоторых открыто декларируемых целей, таких как приобщения в восточной культуре и т. п.

«Третий вариант — частные структуры, в том числе и закрытые и созданные по этническому признаку, напрямую не замкнутые на спорт или замкнутые только на коммерческие или профессиональные турниры. Они находятся вообще вне поля зрения государства, о них становится известно только из криминальных хроник», — отметил эксперт.

Он уточнил, что такие клубы по своей структуре очень закрыты и какие идеи там продвигаются — большой вопрос. По его словам, в них действительно очень часто идет подготовка боевиков, а не спортсменов.

По его словам, в них действительно очень часто идет подготовка боевиков, а не спортсменовПо его словам, в них действительно очень часто идет подготовка боевиков, а не спортсменов
По его словам, в них действительно очень часто идет подготовка боевиков, а не спортсменов
Фото: Изображение Midjourney

«Коммерческие профессиональные турниры для них не столько цель, сколько средство подготовки боевиков. Запрещать тренировочные бойцовские клубы бессмысленно — они адаптируются и будут развиваться под прикрытием официальных видов спорта или каких-то иных структур, параллельно развивая и неспортивные направления. Именно так развивалось каратэ в годы запрета в 89-е годы под крылом силовых структур или молодежных организаций, прикрываясь самбо или военно-патриотической работой», — рассказал Константин Белый.

При этом он выразил мнение, что усилить контроль над ними необходимо. Давно ходят разговоры о лицензировании деятельности фитнес-центров. Если это и делать, то в первую очередь начинать надо с бойцовских клубов. Так, по крайней мере, частично их можно будет вытянуть из тени.

«Но это очень сложный процесс, недаром проблема лицензирования обсуждается уже второй десяток лет. Есть другой путь. Как и в случае с наркотиками, бороться эффективнее с крупными поставщиками, тогда и уличные распространители исчезнут. Так и здесь, желательно лишить возможности для неофициальных или полуофициальных выступлений бойцов таких полуподпольных клубов. То есть ввести жесткое лицензирование бойцовских лиг, промоушенов и промоутеров, менеджеров — таким путем пошла Америка — законодательница в мире профессиональных единоборств», — говорит эксперт.

Он добавил, что пока все это находится без контроля, доморощенным лигам и менеджерам выгодно привлекать бойцов этнических бойцовских клубов, готовых за маленькие деньги набираться реального опыта боев. По его мнению, получив такой опыт, эти боевики переключаются на другую деятельность, а их место занимают новые претенденты. В чем-то это похоже на ситуацию с привлечение ради выгоды бизнесменами мигрантов на тяжелые работы, стройки и т. п., где большинство из них не задерживается.

менеджерам выгодно привлекать бойцов этнических бойцовских клубов, готовых за маленькие деньги набираться реального опыта боевменеджерам выгодно привлекать бойцов этнических бойцовских клубов, готовых за маленькие деньги набираться реального опыта боев
менеджерам выгодно привлекать бойцов этнических бойцовских клубов, готовых за маленькие деньги набираться реального опыта боев
Фото: Unsplash

«То есть, жестко отрегулировав „рынок“ бойцовских мероприятий, можно существенно навести порядок и в самих клубах. Потому что если в таком случае и останутся какие-то теневые бойцовские клубы, то сразу будет ясно, что это никакие не спортивные клубы, как они себя позиционируют», — подытожил собеседник.

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