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Posted Сегодня, 15:47

Published Сегодня, 15:47

Modified Сегодня, 15:49

Updated Сегодня, 15:49

Федеральный режим ЧС ввели в Ростовской области

Федеральный режим ЧС ввели в Ростовской области

7 июня 2024, 15:47
Фото: 1MI
Федеральный режим ЧС ввели в Ростовской области

Федеральный режим ЧС ввели в Ростовской области из-за майских заморозков

7 июня на заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности было принято решение ввести режим ЧС в Ростовской области, сообщает пресс-служба МЧС.

Введение в Ростовской области режима чрезвычайной ситуации федерального характера связано заморозками, которые обрушились на южный регион в прошлом месяце. Значительное понижение температуры навредило урожаю и насаждениям, в связи с этим на Дону созданы специальные комиссии. Они будут заниматься обследованием объектов сельского хозяйства и оценкой ущерба.

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Также под особый режим попали еще девять регионов России.

Ранее Ростовский УФАС не зафиксировал завышения цен на клубнику. Служба не обнаружила причин для проведения проверок.

До этого на севере Ростовской области температура воздуха опустилась до -4 градусов.

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