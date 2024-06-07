Федеральный режим ЧС ввели в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
Введение в Ростовской области режима чрезвычайной ситуации федерального характера связано заморозками, которые обрушились на южный регион в прошлом месяце. Значительное понижение температуры навредило урожаю и насаждениям, в связи с этим на Дону созданы специальные комиссии. Они будут заниматься обследованием объектов сельского хозяйства и оценкой ущерба.
Также под особый режим попали еще девять регионов России.
Ранее Ростовский УФАС не зафиксировал завышения цен на клубнику. Служба не обнаружила причин для проведения проверок.
До этого на севере Ростовской области температура воздуха опустилась до -4 градусов.