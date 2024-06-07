Федеральный режим ЧС ввели в Ростовской области

Введение в Ростовской области режима чрезвычайной ситуации федерального характера связано заморозками, которые обрушились на южный регион в прошлом месяце. Значительное понижение температуры навредило урожаю и насаждениям, в связи с этим на Дону созданы специальные комиссии. Они будут заниматься обследованием объектов сельского хозяйства и оценкой ущерба.