Ресурсоснабжающие организации будут штрафовать в Ростове за грязную или холодную воду

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Юрист разъясняет, что штрафы за нарушение поставки или качества ресурсов — света, воды, газа, существовали и прежде. Однако они были не значительными.
«Например, для должностных лиц штраф предусмотрен от 500 до одной тысячи рублей. А для компаний — от пяти до десяти тысяч рублей», — отмечает Антон Габович.
С 9 июня 2024 года вступят в силу законодательные изменения, которые приведут к увеличению штрафов для ресурсоснабжающих организаций. Теперь за первое нарушение должностных лиц будут наказывать штрафом от пяти до десяти тысяч рублей, а компании от 30 до 50 тысяч рублей.
«Но это только за первое нарушение, — уточняет юрист. — При повторном, сумма штрафа увеличивается. Для должностных лиц она составит от 10 до 30 тысяч, а для компаний от 50 до 100 тысяч рублей».
По словам собеседника, правила оказания коммунальных услуг регламентируются постановлением правительства.
В документе указано, что ресурсоснабжающие организации должны, например, обеспечивать бесперебойное холодное и горячее водоснабжение. Причем вода в квартирах не просто должна идти из кранов, а с определенным давлением и соответствующей температурой. Тоже самое касается и других ресурсов, к которым подключены дома.
«Постановлением допускаются нормативные отключения ресурсов, как плановые, так и внеплановые — в случае аварии. Однако отключение ресурса на срок дольше положенного обернется штрафом», — комментирует юрист.
В качестве примера эксперт приводит нормативное отключение горячей воды летом в Ростове. Это допускается в случае соблюдения нормативных сроков возобновления ее подачи. Но если отключение горячей воды затянется дольше положенного, ресурсоснабжающая организация будет оштрафована.
«То же самое касается и качества ресурса. Например, если из кранов ростовчан пойдет грязная вода, или ненадлежащего давления, поставщик рискует получить штраф», — резюмирует собеседник.