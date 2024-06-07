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Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Юрист Габович рассказал о повышении штрафов за некачественные услуги ЖКХ в Ростове

Ресурсоснабжающие организации будут штрафовать в Ростове за грязную или холодную воду

7 июня 2024, 09:29
Фото: rostov-gorod.ru
Юрист Габович рассказал о повышении штрафов за некачественные услуги ЖКХ в Ростове

В Ростове увеличили штрафы за некачественные услуги ЖКХ

Штрафы за некачественное оказание услуг ЖКХ с 9 июня 2024 серьезно увеличатся для ресурсоснабжающих организации Ростовской области, сообщил RostovGazeta юрист, адвокат Антон Габович.

Как вырастут суммы штрафов в Ростове

Юрист разъясняет, что штрафы за нарушение поставки или качества ресурсов — света, воды, газа, существовали и прежде. Однако они были не значительными.

«Например, для должностных лиц штраф предусмотрен от 500 до одной тысячи рублей. А для компаний — от пяти до десяти тысяч рублей», — отмечает Антон Габович.

С 9 июня 2024 года вступят в силу законодательные изменения, которые приведут к увеличению штрафов для ресурсоснабжающих организаций. Теперь за первое нарушение должностных лиц будут наказывать штрафом от пяти до десяти тысяч рублей, а компании от 30 до 50 тысяч рублей.

«Но это только за первое нарушение, — уточняет юрист. — При повторном, сумма штрафа увеличивается. Для должностных лиц она составит от 10 до 30 тысяч, а для компаний от 50 до 100 тысяч рублей».
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За что будут штрафовать

По словам собеседника, правила оказания коммунальных услуг регламентируются постановлением правительства.

правила оказания коммунальных услуг регламентируются постановлением правительстваправила оказания коммунальных услуг регламентируются постановлением правительства
правила оказания коммунальных услуг регламентируются постановлением правительства
Фото: 1MI

В документе указано, что ресурсоснабжающие организации должны, например, обеспечивать бесперебойное холодное и горячее водоснабжение. Причем вода в квартирах не просто должна идти из кранов, а с определенным давлением и соответствующей температурой. Тоже самое касается и других ресурсов, к которым подключены дома.

«Постановлением допускаются нормативные отключения ресурсов, как плановые, так и внеплановые — в случае аварии. Однако отключение ресурса на срок дольше положенного обернется штрафом», — комментирует юрист.

В качестве примера эксперт приводит нормативное отключение горячей воды летом в Ростове. Это допускается в случае соблюдения нормативных сроков возобновления ее подачи. Но если отключение горячей воды затянется дольше положенного, ресурсоснабжающая организация будет оштрафована.

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«То же самое касается и качества ресурса. Например, если из кранов ростовчан пойдет грязная вода, или ненадлежащего давления, поставщик рискует получить штраф», — резюмирует собеседник.
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