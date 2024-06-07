Ресурсоснабжающие организации будут штрафовать в Ростове за грязную или холодную воду

С 9 июня 2024 года вступят в силу законодательные изменения, которые приведут к увеличению штрафов для ресурсоснабжающих организаций. Теперь за первое нарушение должностных лиц будут наказывать штрафом от пяти до десяти тысяч рублей, а компании от 30 до 50 тысяч рублей.