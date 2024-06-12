В Ростовской области умерли больше 40 младенцев

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
По данным Росстата, в Ростовской области за период с января по апрель 2024 года умерли 43 ребенка до одного года. Несмотря на это, отслеживается положительная динамика. Так как за первые четыре месяца прошлого года умерло на четыре младенца больше — 47.
В 2024 году в донском регионе на тысячу новорожденных приходится четыре случая младенческой смертности.
Ранее в Ростовской области ребенок решил поиграть с зажигалкой и спалил дом. Жилое помещение потушили, но в пожаре погиб старший брат маленького хулигана.
До этого на Дону скончался мальчик, эвакуированный из Китая. Он болел онкологией.