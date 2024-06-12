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В Ростовской области умерли больше 40 младенцев

В Ростовской области умерли больше 40 младенцев

12 июня 2024, 07:14
Фото: pxhere.com
В Ростовской области умерли больше 40 младенцев

В Ростовской области умерли 43 младенца в 2024 году

По данным статистики на 7 июня, за первые четыре месяца текущего года в Ростовской области умерли более 40 младенцев. Однако показатели улучшились в сравнении с прошлым годом, сообщает Росстат.

По данным Росстата, в Ростовской области за период с января по апрель 2024 года умерли 43 ребенка до одного года. Несмотря на это, отслеживается положительная динамика. Так как за первые четыре месяца прошлого года умерло на четыре младенца больше — 47.

В 2024 году в донском регионе на тысячу новорожденных приходится четыре случая младенческой смертности.

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Ранее в Ростовской области ребенок решил поиграть с зажигалкой и спалил дом. Жилое помещение потушили, но в пожаре погиб старший брат маленького хулигана.

До этого на Дону скончался мальчик, эвакуированный из Китая. Он болел онкологией.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Дети#Статистика#Смерть#Ребенок#Младенческая смертность#Младенцы
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