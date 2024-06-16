Итоги недели: Ростовскую область атаковали 70 дронов, а СИЗО захватили террористы

Позже на место происшествия прибыли глава регионального УФСИН, а также полицейские, начались переговоры, чтобы освободить заложников. Преступники потребовали оружие, машину и свободный проезд. Договориться с ними не получилось. Спецслужбы ликвидировали заключенных и освободили двоих сотрудников следственного изолятора, они не пострадали.