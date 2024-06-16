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Posted Сегодня, 17:08

Published Сегодня, 17:08

Modified Сегодня, 17:10

Updated Сегодня, 17:10

Главные новости Ростовской области с 10 по 16 июня

Итоги недели: Ростовскую область атаковали 70 дронов, а СИЗО захватили террористы

16 июня 2024, 17:08
Фото: Шедерврум
Главные новости Ростовской области с 10 по 16 июня
В Ростове-на-Дону произошел захват заложников в СИЗО-1, тем временем СКР сообщили о возможном покушении на начальника военного штаба в Миллерово, а Ростовскую область атаковали десятками беспилотников — самые важные новости недели с 10 по 16 июня от RostovGazeta.

Покушение

14 июня взорвался автомобиль начальника военного штаба. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

В пятницу, 14 июня, в Миллерово водитель машины услышал странные шипящие звуки и поспешил удалиться из транспортного средства. Буквально через несколько секунд авто взорвалось.

Позже стало известно, что в автомобиле находился первый замкомандира воинской части.

По подозрению в покушении на убийство возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по этой ситуации. А прокуратура взяла под контроль ход расследования.

Захват заложников

В воскресенье, 16 июня, в Ростове-на-Дону произошел захват сотрудников СИЗО-1. Шестеро заключенных требовали предоставить им авто и оружие, а также «зеленый коридор».

Террористы выбил. решетки камер и попали в дежурную часть СИЗО-1. Преступники взяли в заложники начальника оперативного управления и младшего инспектора дежурной службы. При этом злоумышленники были вооружены. У них были заточки, ножи, пожарные топоры и резиновые дубинки.

Позже на место происшествия прибыли глава регионального УФСИН, а также полицейские, начались переговоры, чтобы освободить заложников. Преступники потребовали оружие, машину и свободный проезд. Договориться с ними не получилось. Спецслужбы ликвидировали заключенных и освободили двоих сотрудников следственного изолятора, они не пострадали.

70 дронов

В ночь на 14 июня Ростовская область пережила самую массированную атаку беспилотников с начала СВО. За ночь военным удалось сбить и перехватить 70 беспилотников.

В Морозовской районе атака привела к отключению электричества. Это коснулось нескольких населенных пунктов. Электроснабжение полностью было восстановлено до 16 июня.

Жители Ростова в эту ночь сообщили о работе ПВО и вспышках в небе. Во дворах сработала сигнализация, а в некоторых районах завыла тревожная сирена.

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