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Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Областной МЧС опроверг информацию о сборе средств на тушение нефтебазы в Азове

В МЧС опровергли сбор средств для спасателей, тушащих нефтебазу в Азове

20 июня 2024, 12:38
Фото: mchs.gov.ru / для иллюстрации
Областной МЧС опроверг информацию о сборе средств на тушение нефтебазы в Азове
МЧС Ростовской области опроверг слухи сборе средств и вещей для спасателей, которые пытаются справиться с пожаром на нефтезаводе в Азове, сообщает ведомство с телеграм-канале.

В Сети начали распространяться посты о том, что сотрудники МЧС России по Ростовской области обратились за помощью к людям. Якобы спасателям, которые ликвидируют возгорание резервуаров с нефтью в Азове, нужны денежные средства, средства гигиены, полотенца, питьевая вода и носки.

Сотрудники МЧС опровергли данную информацию. Ведомство призывает следить исключительно за сообщениями из официальных источников.

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Напомним, что на заводе в Азове уже третьи сутки горят резервуары с нефтью. Пожар возник 18 июня после атаки БПЛА. 19 июня стало известно о разгерметизации второго резервуара. Площадь пожара уже превышает 6 тысяч квадратных метров.

Ранее стало известно, как двухдневный пожар повлиял на качество воздуха.

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#Регина Симакова#Ростовская область#Азов#Пожар#Мошенничество#Нефть#Атака БПЛА#Крупный пожар#МЧС России#Нефтебаза#Нефтепродукты#Происшествия
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