В МЧС опровергли сбор средств для спасателей, тушащих нефтебазу в Азове

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
В Сети начали распространяться посты о том, что сотрудники МЧС России по Ростовской области обратились за помощью к людям. Якобы спасателям, которые ликвидируют возгорание резервуаров с нефтью в Азове, нужны денежные средства, средства гигиены, полотенца, питьевая вода и носки.
Сотрудники МЧС опровергли данную информацию. Ведомство призывает следить исключительно за сообщениями из официальных источников.
Напомним, что на заводе в Азове уже третьи сутки горят резервуары с нефтью. Пожар возник 18 июня после атаки БПЛА. 19 июня стало известно о разгерметизации второго резервуара. Площадь пожара уже превышает 6 тысяч квадратных метров.
Ранее стало известно, как двухдневный пожар повлиял на качество воздуха.