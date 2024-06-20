В МЧС опровергли сбор средств для спасателей, тушащих нефтебазу в Азове

В Сети начали распространяться посты о том, что сотрудники МЧС России по Ростовской области обратились за помощью к людям. Якобы спасателям, которые ликвидируют возгорание резервуаров с нефтью в Азове, нужны денежные средства, средства гигиены, полотенца, питьевая вода и носки.