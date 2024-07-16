Жителей Ростовской области напугали дронами и удивили самолетами на маркетплейсе

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Губернатор Ростовской области сообщил об атаке БПЛА на регион ночью 16 июля. Первое сообщение о сбитых дронах появилось в Telegram-канале губернатора около пяти часов утра. Тогда беспилотники пытались атаковать объекты на севере Ростовской области. Их атаку отразила система ПВО.
Спустя час произошла еще одна атака. Военные уничтожили пять беспилотников.
Разрушений и пострадавших в результате происшествий нет.
Минэнерго сообщило, что в Ростовской области из-за сбоя начали ограничивать электроснабжение. Проблемы возникли в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС.
Учитывая повышенную нагрузку на систему, власти приняли решение снова ввести временные графики ограничения потребления электричества. При этом ограничение коснется преимущественно северных, северо-восточных и западных районов области.
В министерстве энергетики уточнили, что взяли под контроль ремонтные работы. Сколько они продлятся, неизвестно.
«Ъ-Юг» рассказал, что через маркетплейс начнут продавать самолеты, которые собирают на предприятии в Таганроге. Речь идет о легкомоторных самолетах СП-30. Стоимость летательных средств составляет минимум 9,7 миллиона рублей.
Завод производит до 15 самолетов ежегодно. Если спрос увеличится, то СП-30 будут производить в кратно большем количестве.
Также на маркетплейсе планируют продавать двухместный самолет-амфибию Borey. Его стоимость составляет 15 миллионов рублей.