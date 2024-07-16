Жителей Ростовской области напугали дронами и удивили самолетами на маркетплейсе

Губернатор Ростовской области сообщил об атаке БПЛА на регион ночью 16 июля. Первое сообщение о сбитых дронах появилось в Telegram-канале губернатора около пяти часов утра. Тогда беспилотники пытались атаковать объекты на севере Ростовской области. Их атаку отразила система ПВО.