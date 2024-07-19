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Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за града и ливня

Ливни и град надвигаются на Ростовскую область

19 июля 2024, 13:53
Фото: Unsplash
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за града и ливня

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за града и ливня

В Ростовской области в пятницу, 19 июля, может ухудшиться погода и выпадут осадки, предупредили в региональном УМЧС.

В ближайшие два часа в регионе могут начаться ливни с грозами и градом. А ветер в это время усилится до 25 метров в секунду.

Штормовое предупреждение будет действовать до конца суток. Местных жителей попросили быть крайне внимательными и осторожными.

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Добавим, что в последнее время в области сохраняется аномальная жара, из-за которой отключают электричество. Это позволят предотвратить серьезные аварии на сети, но целом из-за случившегося поступает много жалоб от местных жителей.

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До этого за полчаса в Ростове выпала месячная норма осадков.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ливень#Град#Штормовое предупреждение#Происшествия
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