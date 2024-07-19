Ливни и град надвигаются на Ростовскую область

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
В ближайшие два часа в регионе могут начаться ливни с грозами и градом. А ветер в это время усилится до 25 метров в секунду.
Штормовое предупреждение будет действовать до конца суток. Местных жителей попросили быть крайне внимательными и осторожными.
Добавим, что в последнее время в области сохраняется аномальная жара, из-за которой отключают электричество. Это позволят предотвратить серьезные аварии на сети, но целом из-за случившегося поступает много жалоб от местных жителей.
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До этого за полчаса в Ростове выпала месячная норма осадков.