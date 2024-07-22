Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за града и ливня

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
В понедельник и вторник в области ожидаются ливни с градом. Порывы ветра достигнут 22 метров в секунду.
Местных жителей попросили быть внимательными и соблюдать правила безопасности. Если требуется помощь, то можно обратиться по номеру 112.
Добавим, что в Ростове уже ухудшилась погода, из-за чего сейчас топит дороги и падают деревья.
А глава горадминистрации Алексей Логвиненко рассказал, что был продлен режим повышенной готовности. Городским службам поручили оперативно реагировать на изменения обстановки.
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