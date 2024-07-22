rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:33

Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за града и ливня

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за града и ливня

22 июля 2024, 08:33
Фото: 31.mchs.gov.ru
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за града и ливня
В Ростовской области в понедельник, 22 июля, объявлено штормовое предупреждение из-за плохой погоды, сообщили в региональном УМЧС.

В понедельник и вторник в области ожидаются ливни с градом. Порывы ветра достигнут 22 метров в секунду.

Местных жителей попросили быть внимательными и соблюдать правила безопасности. Если требуется помощь, то можно обратиться по номеру 112.

Ростовская область может потерять 30% урожая из-за непогоды
Узнать подробнее

Добавим, что в Ростове уже ухудшилась погода, из-за чего сейчас топит дороги и падают деревья.

А глава горадминистрации Алексей Логвиненко рассказал, что был продлен режим повышенной готовности. Городским службам поручили оперативно реагировать на изменения обстановки.

Читайте также о том, как дерево рухнуло на пять автомобилей в Ростове-на-Дону.

Читайте также:
Ростовская область может потерять 30% урожая из-за непогодыВ Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригадВ части Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Град#Погода#Штормовое предупреждение#Происшествия
Подпишитесь
Итоги недели: цирк устроил смертельный номер в Ростове, а сбой на АЭС испугал страну
Вчера, 16:03
Жители Ростова стали массово скупать микроквартиры на вторичке
Вчера, 15:10
Юрист рассказал, как в Ростове не работать во время жары и не терять в зарплате
Вчера, 14:40
Стало известно, где в Ростовской области купить мясо дешевле
Вчера, 12:26
«Даже днем ходить страшно»: туристы рассказали, что думают о Ростове-на-Дону
Вчера, 08:02
Качество, проверенное временем: 95 лет на российских полях
Вчера, 06:00