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Published Сегодня, 05:55

Modified Сегодня, 05:57

Updated Сегодня, 05:57

Сильная жара вернется в Ростов-на-Дону с 26 июля

Стало известно, когда вернется сильная жара в Ростов-на-Дону

23 июля 2024, 05:55
Фото: Изображение Midjourney

Сильная жара вернется в Ростов-на-Дону с 26 июля

В Ростове-на-Дону в конце этой недели вернется жаркая погода с температурой выше 30 градусов, сообщили синоптики.

Во вторник, 23 июля, температура составит 28 градусов и пройдут дожди. Ночью она упадет до +18 градусов, осадки сохранятся.

В среду воздух прогреется до +29 градусов и будет облачная погода. После этого температура начнет расти.

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В четверг термометры покажут +31 градус, в пятницу, 26 июля, — 33 градуса. К понедельнику придет жара с температурой +34 градуса.

По ночам температура будет падать до +21 градуса.

Ранее власти предупредили о повторении стихии, обрушившейся на Ростов в понедельник.

Кроме того, в Ростове-на-Дону выпала месячная норма осадков 22 июля.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Погода#Температура#Синоптики
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