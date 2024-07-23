Стало известно, когда вернется сильная жара в Ростов-на-Дону

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Во вторник, 23 июля, температура составит 28 градусов и пройдут дожди. Ночью она упадет до +18 градусов, осадки сохранятся.
В среду воздух прогреется до +29 градусов и будет облачная погода. После этого температура начнет расти.
В четверг термометры покажут +31 градус, в пятницу, 26 июля, — 33 градуса. К понедельнику придет жара с температурой +34 градуса.
По ночам температура будет падать до +21 градуса.
Ранее власти предупредили о повторении стихии, обрушившейся на Ростов в понедельник.
Кроме того, в Ростове-на-Дону выпала месячная норма осадков 22 июля.