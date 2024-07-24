Дату возвращения 30-градусной жары назвали в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
В среду, 24 июля, пройдут дожди, а температура поднимется до +27 градусов. Осадки должны завершиться ближе к вечеру.
В четверг ожидается ясная погода, а термометры покажут +29 градусов. С пятницы, 26 июля, воздух прогреется до +31 градуса.
На выходных будет еще теплее, но солнце скроется за облаками. В начале следующей недели температура достигнет отметки в +33 градуса.
В ночное время температура будет опускаться до +19 градусов.
Ранее ураган повалил десятки деревьев, а ливень затопил дороги в Ростове.
До этого крышу снесло ветром в Ростове на припаркованные машины.