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Posted Сегодня, 05:46

Published Сегодня, 05:46

Modified Сегодня, 05:48

Updated Сегодня, 05:48

В Ростове-на-Дону с 26 июля вернется 30-градусная жара

Дату возвращения 30-градусной жары назвали в Ростове-на-Дону

24 июля 2024, 05:46
Фото: Изображение Midjourney

В Ростове-на-Дону с 26 июля вернется 30-градусная жара

В Ростове-на-Дону в конце недели снова начнет повышаться температура воздуха, сообщили в Гидрометцентре.

В среду, 24 июля, пройдут дожди, а температура поднимется до +27 градусов. Осадки должны завершиться ближе к вечеру.

В четверг ожидается ясная погода, а термометры покажут +29 градусов. С пятницы, 26 июля, воздух прогреется до +31 градуса.

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На выходных будет еще теплее, но солнце скроется за облаками. В начале следующей недели температура достигнет отметки в +33 градуса.

В ночное время температура будет опускаться до +19 градусов.

Ранее ураган повалил десятки деревьев, а ливень затопил дороги в Ростове.

До этого крышу снесло ветром в Ростове на припаркованные машины.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Ураган#Дождь#Происшествия
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