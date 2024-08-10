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Карпин раскритиковал игру ФК «Ростов» в матче против «Рубина»

Карпин раскритиковал игру ФК «Ростов» в матче против «Рубина»

10 августа 2024, 05:44
Фото: 1MI
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин остался недоволен игрой команды в матче против «Рубина», сообщает Matchtv.

Матч прошел в Ростове-на-Дону и закончился с результатом 1:1. Команда хозяев пропустила гол во втором периоде, когда был назначен пенальти.

После завершения игры Карпин высказался о том, что нужно было либо довести дело до конца в первом тайме и забить, либо не выходить на второй тайм так, как это получилось в первых 15 минутах. Он отметил, что игроки стали заниматься непонятными вещами.

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Тренер добавил, что первый тайм ему понравился.

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До этого вратарь Ханкич заявил, что в Ростове чувствует себя безопаснее, чем в Австрии.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Футбол#Валерий Карпин#Рубин
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