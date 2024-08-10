Карпин раскритиковал игру ФК «Ростов» в матче против «Рубина»

Матч прошел в Ростове-на-Дону и закончился с результатом 1:1. Команда хозяев пропустила гол во втором периоде, когда был назначен пенальти.



После завершения игры Карпин высказался о том, что нужно было либо довести дело до конца в первом тайме и забить, либо не выходить на второй тайм так, как это получилось в первых 15 минутах. Он отметил, что игроки стали заниматься непонятными вещами.