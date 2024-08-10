Карпин раскритиковал игру ФК «Ростов» в матче против «Рубина»

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Матч прошел в Ростове-на-Дону и закончился с результатом 1:1. Команда хозяев пропустила гол во втором периоде, когда был назначен пенальти.
После завершения игры Карпин высказался о том, что нужно было либо довести дело до конца в первом тайме и забить, либо не выходить на второй тайм так, как это получилось в первых 15 минутах. Он отметил, что игроки стали заниматься непонятными вещами.
Тренер добавил, что первый тайм ему понравился.
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До этого вратарь Ханкич заявил, что в Ростове чувствует себя безопаснее, чем в Австрии.