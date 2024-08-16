Ущерб от погодных аномалий в Ростовской области оценили в 5 млрд рублей

Весной Ростовская область страдала сначала от засухи и аномально жаркой погоды, а потом от неожиданных майских заморозков. В результате переменчивости погоды пострадало около одного миллиона гектаров посевов. Рачаловский рассказал, что ущерб от потерь составил почти пять миллиардов рублей.