Ущерб от погодных аномалий в Ростовской области оценили в 5 млрд рублей

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
Весной Ростовская область страдала сначала от засухи и аномально жаркой погоды, а потом от неожиданных майских заморозков. В результате переменчивости погоды пострадало около одного миллиона гектаров посевов. Рачаловский рассказал, что ущерб от потерь составил почти пять миллиардов рублей.
Добавим, что от почвенной засухи и заморозков пострадали 1,3 тысячи крестьянско-фермерских хозяйств. При этом застрахованы были только 20% площадей сельхоз культур.
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До этого биолог предупредил, что Ростовская область может остаться без подсолнечника.