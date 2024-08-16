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Published Сегодня, 15:46

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Updated Сегодня, 15:49

Ущерб от аномалий в Ростовской области составил 5 млрд рублей

Ущерб от погодных аномалий в Ростовской области оценили в 5 млрд рублей

16 августа 2024, 15:46
Фото: Изображение Midjourney
Ущерб от аномалий в Ростовской области составил 5 млрд рублей

Потери урожая из-за погодных аномалий в Ростовской области оценили в 5 млрд руб

В Ростовской области оценили ущерб, нанесенный посевам, после погодных аномалий, которые произошли весной 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйство Константина Рачаловского.

Весной Ростовская область страдала сначала от засухи и аномально жаркой погоды, а потом от неожиданных майских заморозков. В результате переменчивости погоды пострадало около одного миллиона гектаров посевов. Рачаловский рассказал, что ущерб от потерь составил почти пять миллиардов рублей.

Добавим, что от почвенной засухи и заморозков пострадали 1,3 тысячи крестьянско-фермерских хозяйств. При этом застрахованы были только 20% площадей сельхоз культур.

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До этого биолог предупредил, что Ростовская область может остаться без подсолнечника.

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#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Деньги#Фермер#Ущерб#Посевы#Фермерская продукция#Аномальная жара#Заморозки#Аномальные морозы
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