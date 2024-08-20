Глава Пролетарска прокомментировал угрозу взрыва на нефтебазе

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Огонь на нефтебазе в Пролетарске вспыхнул 18 августа в результате падения обломков беспилотников. Пожар не могут потушить уже третьи сутки. Его площадь составляет десять тысяч квадратных метров.
По словам главы администрации Пролетарского района Валерия Горнича, угрозы взрыва нет. Он заверил, что эвакуации населения пока не планируется, жителям ничего не угрожает.
Также Горнич добавил, что к тушению привлекли четыре самолёта Ил-76.
«Жар очень большой, близко пожарные машины не могут подъехать», — пояснил глава администрации.