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Published Сегодня, 15:56

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Площадь пожара на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области составляет 10 тысяч квадратных метров

Глава Пролетарска прокомментировал угрозу взрыва на нефтебазе

20 августа 2024, 15:56
Фото: для иллюстрации / https://72.mchs.gov.ru
Площадь пожара на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области составляет 10 тысяч квадратных метров
Площадь пожара на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области составляет 10 тысяч квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации Пролетарского района Валерия Горнича.

Огонь на нефтебазе в Пролетарске вспыхнул 18 августа в результате падения обломков беспилотников. Пожар не могут потушить уже третьи сутки. Его площадь составляет десять тысяч квадратных метров.

По словам главы администрации Пролетарского района Валерия Горнича, угрозы взрыва нет. Он заверил, что эвакуации населения пока не планируется, жителям ничего не угрожает.

Также Горнич добавил, что к тушению привлекли четыре самолёта Ил-76.

«Жар очень большой, близко пожарные машины не могут подъехать», — пояснил глава администрации.

Спасатель снял видео из эпицентра пожара на нефтебазе в Пролетарске
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Ранее сообщалось, что минимум 100 тысяч кубов топлива горит на нефтебазе в Пролетарске.

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