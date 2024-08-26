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Перевернувшаяся фура спровоцировала огромную пробку в Ростовской области

Перевернувшаяся фура заблокировала проезд на М-4 «Дон» в Ростовской области

26 августа 2024, 10:59
Фото: Госавтоинспекция Роствоской области / для иллюстрации
Перевернувшаяся фура спровоцировала огромную пробку в Ростовской области
В Ростовской области перевернулся большегруз и стал причиной серьезных заторов, сообщили очевидцы в Telegram в группе «Это Ростов новости».

Они рассказали, что на трассе М-4 «Дон» опрокинулась на бок фура. Из-за этого оказалось сильно ограничено движение в сторону Ростова.

«ДТП произошло в Чертковском районе. Пробка уже достигла 15 километров», — написал автор.

«ДТП произошло в Чертковском районе. Пробка уже достигла 15 километров», — написал автор.«ДТП произошло в Чертковском районе. Пробка уже достигла 15 километров», — написал автор.
«ДТП произошло в Чертковском районе. Пробка уже достигла 15 километров», — написал автор.
Фото: Яндекс. Карты
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Перевернувшаяся фура спровоцировала огромную пробку в Ростовской области
Видео: t.me/m4dononline

Согласно данным онлайн-карт, на этом участке произошло еще несколько ДТП. Но из-за большегруза перекрыты сразу несколько полос.

Сейчас проблемы с движением наблюдаются в районе населенного пункта Семено-Камышенская.

Добавим, что официальной информации об аварии не поступало, она уточняется.

Ранее молодой мотоциклист погиб под колесами иномарки в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Пробка#Фура#Происшествия
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