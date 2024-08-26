Перевернувшаяся фура заблокировала проезд на М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Они рассказали, что на трассе М-4 «Дон» опрокинулась на бок фура. Из-за этого оказалось сильно ограничено движение в сторону Ростова.
«ДТП произошло в Чертковском районе. Пробка уже достигла 15 километров», — написал автор.
Согласно данным онлайн-карт, на этом участке произошло еще несколько ДТП. Но из-за большегруза перекрыты сразу несколько полос.
Сейчас проблемы с движением наблюдаются в районе населенного пункта Семено-Камышенская.
Добавим, что официальной информации об аварии не поступало, она уточняется.
Ранее молодой мотоциклист погиб под колесами иномарки в Ростовской области.