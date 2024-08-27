Жара до +35 градусов прогнозируется в Ростове-на-Дону 28 августа

Posted Сегодня, 18:18
Published Сегодня, 18:18
Modified Сегодня, 18:18
Updated Сегодня, 18:18
Температура воздуха днём составит +35 градусов, вечером похолодает до +22 градусов. Небо в Ростове будет облачным. Скорость ветра составит не больше семи метров в секунду. УФ-индекс будет умеренным, его оценивают в пяти баллов из максимальных одиннадцати.
Последние дни августа в Ростове будут жаркими. Средняя температура воздуха зафиксируется на отметке в +32 градуса. Дождей до сентября в Ростове не ожидается, но небо будет облачным.
Ранее стало известно, какая будет погода в начале сентября в Ростове-на-Дону. Синоптики обещают жару свыше +30 градусов и дожди.