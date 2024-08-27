Жара до +35 градусов прогнозируется в Ростове-на-Дону 28 августа

Температура воздуха днём составит +35 градусов, вечером похолодает до +22 градусов. Небо в Ростове будет облачным. Скорость ветра составит не больше семи метров в секунду. УФ-индекс будет умеренным, его оценивают в пяти баллов из максимальных одиннадцати.