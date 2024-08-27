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Published Сегодня, 18:18

Modified Сегодня, 18:18

Updated Сегодня, 18:18

Облачная погода ожидается в Ростове-на-Дону в среду, 28 августа

Жара до +35 градусов прогнозируется в Ростове-на-Дону 28 августа

27 августа 2024, 18:18
Фото: 1MI
Облачная погода ожидается в Ростове-на-Дону в среду, 28 августа
Облачная погода и жара ожидаются в Ростове-на-Дону в среду, 28 августа, следует из прогнозов синоптиков.

Температура воздуха днём составит +35 градусов, вечером похолодает до +22 градусов. Небо в Ростове будет облачным. Скорость ветра составит не больше семи метров в секунду. УФ-индекс будет умеренным, его оценивают в пяти баллов из максимальных одиннадцати.

Последние дни августа в Ростове будут жаркими. Средняя температура воздуха зафиксируется на отметке в +32 градуса. Дождей до сентября в Ростове не ожидается, но небо будет облачным.

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Ранее стало известно, какая будет погода в начале сентября в Ростове-на-Дону. Синоптики обещают жару свыше +30 градусов и дожди.

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