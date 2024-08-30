Ростовчанам назвали дату начала дождей

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
В пятницу, 30 августа, температура составит +32 градуса, а ветер усилится до шести метров в секунду. На выходных в городе будет еще жарче, а ветер станет сильнее.
В начале сентября сложится облачная и жаркая погода. Снова прогнозируют сильные порывы ветра, осадков не будет.
В четверг, 5 числа, начнутся дожди, которые будут продолжаться весь день. Скорость ветра окажется на отметке семь метров в секунду.
Синоптики сообщают, что в ночное время температура должна опускаться до +23 градусов.
Ранее ураган повалил десятки деревьев, а ливень затопил дороги в Ростове.