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Posted Сегодня, 05:11

Published Сегодня, 05:11

Modified Сегодня, 05:13

Updated Сегодня, 05:13

Ростовчанам назвали дату начала дождей

Ростовчанам назвали дату начала дождей

30 августа 2024, 05:11
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в ближайшие дни будет облачная погода, а с 5 сентября начнутся дожди, сообщили синоптики.

В пятницу, 30 августа, температура составит +32 градуса, а ветер усилится до шести метров в секунду. На выходных в городе будет еще жарче, а ветер станет сильнее.

В начале сентября сложится облачная и жаркая погода. Снова прогнозируют сильные порывы ветра, осадков не будет.

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В четверг, 5 числа, начнутся дожди, которые будут продолжаться весь день. Скорость ветра окажется на отметке семь метров в секунду.

Синоптики сообщают, что в ночное время температура должна опускаться до +23 градусов.

Ранее ураган повалил десятки деревьев, а ливень затопил дороги в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Дожди#Синоптики
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