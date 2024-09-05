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Голубев объяснил, почему после падения ракеты в Таганроге не восстановили музей

Голубев объяснил, почему в Таганроге не восстановили музей после падения ракеты

5 сентября 2024, 18:01
Фото: wikimedia.org
Голубев объяснил, почему после падения ракеты в Таганроге не восстановили музей
Губернатор Ростовской области объявил дату открытия таганрогского музея, пострадавшего при падении ракеты в июле 2023 года, об этом Василий Голубев сообщил в ходе прямой линии.

Жители Таганрога возмутились состоянием художественного музея. ЧП случилось больше года назад, а здание до сих пор так и не восстановили. Хотя поврежденные картины и скульптуру уже отреставрировали в «Русском музее» Санкт-Петербурга и даже привезли на родину после выставки в северной столице.

Глава региона объяснил, из-за чего работы так долго не начинали. По словам Василия Голубева, чтобы что-то отремонтировать, нужно сначала создать проект и получить его одобрение от Госэкспертизы.

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— Если говорить о ремонтно-реставрационных работах, [нужно] обследование несущих конструкций, проектирование, ремонтные работы. Это объект культурного наследия, к нему особые правила. Его нельзя по правилам обычного строения ремонтировать, — отметил губернатор Ростовской области.

Однако работы уже ведутся. На это из областного бюджета выделили около 256 миллионов рублей. Завершить реставрацию планируют к концу 2025 года.

Напомним, 28 июля 2023 года со стороны Украины была совершена атака по городу Таганрогу. В центре города прогремел взрыв. Пострадали люди, а строения, в том числе здание Художественного музея, получили повреждения.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Таганрог#Взрыв#Губернатор#Беспилотник#Музей#Реставрация#Художественный музей
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