Голубев объяснил, почему в Таганроге не восстановили музей после падения ракеты

Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
Жители Таганрога возмутились состоянием художественного музея. ЧП случилось больше года назад, а здание до сих пор так и не восстановили. Хотя поврежденные картины и скульптуру уже отреставрировали в «Русском музее» Санкт-Петербурга и даже привезли на родину после выставки в северной столице.
Глава региона объяснил, из-за чего работы так долго не начинали. По словам Василия Голубева, чтобы что-то отремонтировать, нужно сначала создать проект и получить его одобрение от Госэкспертизы.
— Если говорить о ремонтно-реставрационных работах, [нужно] обследование несущих конструкций, проектирование, ремонтные работы. Это объект культурного наследия, к нему особые правила. Его нельзя по правилам обычного строения ремонтировать, — отметил губернатор Ростовской области.
Однако работы уже ведутся. На это из областного бюджета выделили около 256 миллионов рублей. Завершить реставрацию планируют к концу 2025 года.
Напомним, 28 июля 2023 года со стороны Украины была совершена атака по городу Таганрогу. В центре города прогремел взрыв. Пострадали люди, а строения, в том числе здание Художественного музея, получили повреждения.