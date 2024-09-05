Голубев объяснил, почему в Таганроге не восстановили музей после падения ракеты

Жители Таганрога возмутились состоянием художественного музея. ЧП случилось больше года назад, а здание до сих пор так и не восстановили. Хотя поврежденные картины и скульптуру уже отреставрировали в «Русском музее» Санкт-Петербурга и даже привезли на родину после выставки в северной столице.