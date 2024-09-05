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Published Сегодня, 19:11

Modified Сегодня, 19:13

Updated Сегодня, 19:13

Василий Голубев рассказал, когда откроется военное училище связи в Новочеркасске

Василий Голубев рассказал об открытии военного училища связи в Новочеркасске

5 сентября 2024, 19:11
Фото: 1MI
Василий Голубев рассказал, когда откроется военное училище связи в Новочеркасске
Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал дату открытия Новочеркасского училища связи для будущих военных, об этом глава региона сообщил во время прямой линии.

Вопрос о возрождении образовательного учреждения прозвучал от местных жителей. Люди интересовались, когда откроют военное училище связи и смогут ли туда поступить девушки.

— Решение уже принято об открытии. Это уже факт. Идет реконструкция — здание историческое. Тут действительно будут готовить военных связистов. Первый набор состоится в 2026 году. Срок обучения составит пять лет, — уточнил Василий Голубев.

Курсанты выпустятся из училища лейтенантами. У каждого будет квалификация инженера.

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Что же касается слабого пола в стенах военного учреждения, губернатор Ростовской области ответить не смог. По его словам, это решает Минобороны России.

Новочеркасское военное командное училище связи существовало с 1964-го по 2011 годы. Педагогический состав включал в себя шесть докторов наук, более 70 кандидатов наук, шесть профессоров и почти шесть десятков доцентов. Вуз готовил курсантов по нескольким специальностям: радиосвязь и телевидение, сети связи и системы коммутации, а также многоканальные телекоммуникационные системы. Оставят ли их прежними или модернизируют, неизвестно.

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