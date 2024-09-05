Василий Голубев рассказал об открытии военного училища связи в Новочеркасске

Новочеркасское военное командное училище связи существовало с 1964-го по 2011 годы. Педагогический состав включал в себя шесть докторов наук, более 70 кандидатов наук, шесть профессоров и почти шесть десятков доцентов. Вуз готовил курсантов по нескольким специальностям: радиосвязь и телевидение, сети связи и системы коммутации, а также многоканальные телекоммуникационные системы. Оставят ли их прежними или модернизируют, неизвестно.