Василий Голубев рассказал об открытии военного училища связи в Новочеркасске

Posted Сегодня, 19:11
Published Сегодня, 19:11
Modified Сегодня, 19:13
Updated Сегодня, 19:13
Вопрос о возрождении образовательного учреждения прозвучал от местных жителей. Люди интересовались, когда откроют военное училище связи и смогут ли туда поступить девушки.
— Решение уже принято об открытии. Это уже факт. Идет реконструкция — здание историческое. Тут действительно будут готовить военных связистов. Первый набор состоится в 2026 году. Срок обучения составит пять лет, — уточнил Василий Голубев.
Курсанты выпустятся из училища лейтенантами. У каждого будет квалификация инженера.
Что же касается слабого пола в стенах военного учреждения, губернатор Ростовской области ответить не смог. По его словам, это решает Минобороны России.
Новочеркасское военное командное училище связи существовало с 1964-го по 2011 годы. Педагогический состав включал в себя шесть докторов наук, более 70 кандидатов наук, шесть профессоров и почти шесть десятков доцентов. Вуз готовил курсантов по нескольким специальностям: радиосвязь и телевидение, сети связи и системы коммутации, а также многоканальные телекоммуникационные системы. Оставят ли их прежними или модернизируют, неизвестно.