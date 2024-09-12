Штормовой ветер выдул воду из реки Дон в Ростовской области

Уровень воды в водоеме за несколько дней упал на три метра — в пределах неблагоприятных отметок. В ближайшие дни он уменьшится еще больше. Синоптики прогнозируют такой же сильный ветер — до 15-18, а местами и до 20 метров в секунду.