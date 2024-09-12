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Posted 12 сентября, 07:35

Published 12 сентября, 07:35

Modified 12 сентября, 07:37

Updated 12 сентября, 07:37

Штормовой ветер выдул воду из реки Дон в Ростовской области

Штормовой ветер выдул воду из реки Дон в Ростовской области

12 сентября 2024, 07:35
Фото: donland.ru
Штормовой ветер выдул воду из реки Дон в Ростовской области
Из-за сильного ветра прибрежные зоны реки Дон оголились в районе Азова, Ростова и Аксая, сообщает Дон-ТР со ссылкой на представителя Гидрометцентра.

Уровень воды в водоеме за несколько дней упал на три метра — в пределах неблагоприятных отметок. В ближайшие дни он уменьшится еще больше. Синоптики прогнозируют такой же сильный ветер — до 15-18, а местами и до 20 метров в секунду.

Ранее RostovGazeta публиковала фото обмелевшего Таганрогского залива. Там вода отошла от берега почти на два десятка метров. Аналогичная ситуация и в реке Дон. Там береговая линия отступила на несколько метров.

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Фото: t.me/levberdonnew. Штормовой ветер выдул воду из реки Дон в Ростовской области

При этом никаких опасных гидрологических явлений не ожидается. Обмеление на Дону считается таким же обычным процессом, как и половодье весной. Как только температура воздуха повышается, лед со снегом тают, повышая уровень воды в реках, озерах и морях. Обычно это происходит с середины апреля.

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