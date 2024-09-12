Штормовой ветер выдул воду из реки Дон в Ростовской области

Posted 12 сентября, 07:35
Published 12 сентября, 07:35
Modified 12 сентября, 07:37
Updated 12 сентября, 07:37
Уровень воды в водоеме за несколько дней упал на три метра — в пределах неблагоприятных отметок. В ближайшие дни он уменьшится еще больше. Синоптики прогнозируют такой же сильный ветер — до 15-18, а местами и до 20 метров в секунду.
Ранее RostovGazeta публиковала фото обмелевшего Таганрогского залива. Там вода отошла от берега почти на два десятка метров. Аналогичная ситуация и в реке Дон. Там береговая линия отступила на несколько метров.
При этом никаких опасных гидрологических явлений не ожидается. Обмеление на Дону считается таким же обычным процессом, как и половодье весной. Как только температура воздуха повышается, лед со снегом тают, повышая уровень воды в реках, озерах и морях. Обычно это происходит с середины апреля.