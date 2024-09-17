В Ростове-на-Дону оштрафовали водителя автобуса, который высадил четырех детей

Posted 17 сентября, 09:38
Published 17 сентября, 09:38
Modified 17 сентября, 09:40
Updated 17 сентября, 09:40
В августе 2024 года четверо детей зашли в городской автобус Ростова-на-Дону. У одного несовершеннолетнего не хватило денег на проезд, тогда водитель высадил его и остальных ребят на остановке на улице Орской.
Прокуратура проверила действия водителя и признала их незаконными. Его привлекли к дисциплинарной и административной ответственности. По части 2.1 статьи 11.33 КоАП РФ на сотрудника наложен штраф в размере 20 тысяч рублей.
Добавим, что начальник автоколонны также был привлечен к административной ответственности.
Ранее в Шахтах водитель автобуса зажал дверями женщину-инвалида и протащил по дороге.