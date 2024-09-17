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Posted 17 сентября, 09:38

Published 17 сентября, 09:38

Modified 17 сентября, 09:40

Updated 17 сентября, 09:40

В Ростове-на-Дону оштрафовали водителя автобуса за принудительную высадку детей

В Ростове-на-Дону оштрафовали водителя автобуса, который высадил четырех детей

17 сентября 2024, 09:38
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону оштрафовали водителя автобуса за принудительную высадку детей
Прокуратура оштрафовала водителя общественного транспорта за то, что он высадил четырех детей. Один из них не смог заплатить за проезд, сообщает региональное ведомство.

В августе 2024 года четверо детей зашли в городской автобус Ростова-на-Дону. У одного несовершеннолетнего не хватило денег на проезд, тогда водитель высадил его и остальных ребят на остановке на улице Орской.

Прокуратура проверила действия водителя и признала их незаконными. Его привлекли к дисциплинарной и административной ответственности. По части 2.1 статьи 11.33 КоАП РФ на сотрудника наложен штраф в размере 20 тысяч рублей.

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Добавим, что начальник автоколонны также был привлечен к административной ответственности.

Ранее в Шахтах водитель автобуса зажал дверями женщину-инвалида и протащил по дороге.

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