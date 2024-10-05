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Posted 5 октября, 17:29

Published 5 октября, 17:29

Modified 5 октября, 17:32

Updated 5 октября, 17:32

Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре Ростова

Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре Ростова

5 октября 2024, 17:29
Фото: 1MI
Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре Ростова
Мужчину, который стрелял во время драки в центре Ростова, нашли и задержали, сообщили в ГУ МВД по области.

Стрельба в центре города переполошила вечером 4 октября десятки прохожих. По словам очевидцев, на перекрестке улицы Пушкинской с проспектом Ворошиловским двое молодых людей повздорили у припаркованного авто. Слово за слово, и началась драка. В какой-то момент один из них достал предмет, похожий на пистолет, затем раздался выстрел.

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Как уточнили в донской полиции, мужчину в этот же день задержали и доставили в отдел для разбирательств. Как выяснилось, он стрелял из травматического пистолета в воздух, поэтому никто не пострадал.

Кроме того, задержанный хранил оружие на законных основаниях. Однако пистолет все-таки пришлось изъять. Полицейские проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

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