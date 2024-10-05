Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре Ростова

Posted 5 октября, 17:29
Published 5 октября, 17:29
Modified 5 октября, 17:32
Updated 5 октября, 17:32
Стрельба в центре города переполошила вечером 4 октября десятки прохожих. По словам очевидцев, на перекрестке улицы Пушкинской с проспектом Ворошиловским двое молодых людей повздорили у припаркованного авто. Слово за слово, и началась драка. В какой-то момент один из них достал предмет, похожий на пистолет, затем раздался выстрел.
Как уточнили в донской полиции, мужчину в этот же день задержали и доставили в отдел для разбирательств. Как выяснилось, он стрелял из травматического пистолета в воздух, поэтому никто не пострадал.
Кроме того, задержанный хранил оружие на законных основаниях. Однако пистолет все-таки пришлось изъять. Полицейские проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.