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Posted 12 октября, 13:03

Published 12 октября, 13:03

Modified 12 октября, 13:04

Updated 12 октября, 13:04

Сразу несколько артезианских скважин собрались пробурить в Ростовской области

Сразу несколько артезианских скважин собрались пробурить в Ростовской области

12 октября 2024, 13:03
Фото: Правительство Ростовской области
Сразу несколько артезианских скважин собрались пробурить в Ростовской области
Семь артезианских скважин построят в Ростовской области до конца года, сообщили в правительстве региона.

Власти планируют капремонт восьми и строительство семи артезианских скважин в области. Предполагается, что мощность скважин после модернизации может достигнуть 10 м3/час.

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«Обеспечение жителей Ростовской области надежным и качественным водоснабжением является одним из приоритетных направлений деятельности министерства ЖКХ», — заявил глава МинЖКХ региона Сергей Сизиков.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области ожидаются массовые отключения воды 15 октября. Они связаны с плановыми ремонтными работами на насосных станциях.

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