Сразу несколько артезианских скважин собрались пробурить в Ростовской области

Posted 12 октября, 13:03
Published 12 октября, 13:03
Modified 12 октября, 13:04
Updated 12 октября, 13:04
Власти планируют капремонт восьми и строительство семи артезианских скважин в области. Предполагается, что мощность скважин после модернизации может достигнуть 10 м3/час.
«Обеспечение жителей Ростовской области надежным и качественным водоснабжением является одним из приоритетных направлений деятельности министерства ЖКХ», — заявил глава МинЖКХ региона Сергей Сизиков.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области ожидаются массовые отключения воды 15 октября. Они связаны с плановыми ремонтными работами на насосных станциях.