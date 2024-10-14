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Posted 14 октября, 17:14

Published 14 октября, 17:14

Modified 14 октября, 17:14

Updated 14 октября, 17:14

На Западном в Ростове на двое суток понизят давление воды в трубах

Часть жителей Ростова-на-Дону оставят без нормального водоснабжения

14 октября 2024, 17:14
Фото: 1MI
На Западном в Ростове на двое суток понизят давление воды в трубах
На Западном в Ростове на двое суток понизят давление воды в трубах, сообщили в городском водоканале.

С 15 по 17 октября специалисты водоканала будут ремонтировать задвижку на водопроводной насосной станции «Западная». Из-за этого снизят давление холодной воды в некоторых жилых домах. Речь идёт о зданиях в границах улиц Никитина, Республиканской, Депутатской, Гусева и Некрасовской, переулков Весёлого и Рыбного, а также ЖК «Акварель».

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«Благодарим за понимание и приносим извинения за доставленные неудобства!» — заключили сотрудники водоканала.

Тем временем жители Ростова уже несколько дней жалуются на ржавую воду с неприятным запахом из кранов в домах города.

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