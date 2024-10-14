Часть жителей Ростова-на-Дону оставят без нормального водоснабжения

Posted 14 октября, 17:14
Published 14 октября, 17:14
Modified 14 октября, 17:14
Updated 14 октября, 17:14
С 15 по 17 октября специалисты водоканала будут ремонтировать задвижку на водопроводной насосной станции «Западная». Из-за этого снизят давление холодной воды в некоторых жилых домах. Речь идёт о зданиях в границах улиц Никитина, Республиканской, Депутатской, Гусева и Некрасовской, переулков Весёлого и Рыбного, а также ЖК «Акварель».
«Благодарим за понимание и приносим извинения за доставленные неудобства!» — заключили сотрудники водоканала.
Тем временем жители Ростова уже несколько дней жалуются на ржавую воду с неприятным запахом из кранов в домах города.