Самый низкий урожай пшеницы за четыре года прогнозируют в России

Posted 25 октября, 08:38
Published 25 октября, 08:38
Modified 25 октября, 08:40
Updated 25 октября, 08:40
В 2025 году прогнозируют около 80,1 миллиона тонн пшеницы. Годом ранее производство достигало 81,5 миллиона тонн и 88,1 миллиона тонн в среднем. Причинами самого низкого урожая за последние годы стали неблагоприятные погодные условия: засуха и пыльные бури. На юге, Поволжье и в большинстве регионов Центрального федерального округа уровень осадков едва достигает 60%.
— Мы называем это «сеять в пыль» — это довольно частое явление, — цитируют «Новые известия» главу Зернового союза Аркадия Злочевского. — Все равно сеем, дожди рано или поздно пройдут. Главное, чтобы успели взойти всходы, прежде чем начнется зимовка. Это риск, но он оправданный, потому что очень редко, когда не срабатывает увлажнение почвы в течение зимы. При этом недосев, о котором вы говорите, я понимаю, что все ссылаются сейчас на сухую почву, но при этом недосев есть только по пшенице. Посевы озимой пшеницы сокращаются, вместо хлеба крестьяне выращивают тоже озимый, но рапс — с большим успехом. Все потому, что пшеница стала убыточной.
На производство пшеницы теперь нет ни денег, ни инвестиций, ни выгодных льготных кредитов — ставка становится высокой. Из-за того, что зерно не приносить прибыль, начинают упрощать технологии, а это тоже рискованно для урожая.
Помимо внешних проблем, остаются и внутренние. Фермеры зачастую не могут конкурировать с зарплатами в мегаполисах. Если раньше рабочие соглашались трудиться за 60 тысяч рублей, то теперь ушли в более прибыльные места — на стройку, СВО и прочее. Поэтому фермерам приходится самостоятельно, буквально в одиночку, заниматься производством пшеницы.
При этом цены на расходные товары продолжают бешено расти: техника, топливо, запчасти, химикаты и удобрения очень дорогие. Некоторые фермеры стали жестко экономить и покупать что-либо только при крайней необходимости.
Стоимость пшеницы, напротив, падает. Пять лет назад тонну можно было купить за 17-18 тысяч рублей, в этом году ее продавали по 12 тысяч. Только недавно цена выросла до 14 тысяч рублей.
— Мировая цена растет, но у нас государство все регулирует пошлинами, не дает подниматься. А на все остальное цена выросла, — говорит один из фермеров.
Уменьшился и урожай кукурузы. В этом году собрали всего 10 центнеров с одного гектара — в шесть раз меньше среднегодовой! Убыток с 70 гектаров составил около 1,5 миллиона рублей. Урожайность подсолнечника снизилась в два раза.
Что касается цен на готовый хлеб, то прогнозы неутешительные. За пять лет его стоимость выросла на 23 рубля — с 70 до 93 за килограмм (или на 33%). По мнению экспертов, за осень хлебобулочные изделия вырастут в цене еще на 10% минимум.