rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 октября, 19:07

Published 29 октября, 19:07

Modified 29 октября, 19:09

Updated 29 октября, 19:09

Четыре беспилотника для охраны лесов получит Ростовская область

Власти Ростовской области предупредили о появлении беспилотников в лесах

29 октября 2024, 19:07
Фото: Правительство Ростовской области. donland.ru. Четыре беспилотника для охраны лесов получит Ростовская область

Четыре беспилотника для охраны лесов получит Ростовская область

В Ростовскую область передадут четыре беспилотных летательных аппарата, которые будут следить за лесом, сообщает региональное правительство.

В ближайшее время ожидается поставка комплекса «Геоксан 801». Задачей квадрокоптеров будет патрулирование лесов и пресечение нарушений законодательства. Каждый из них показывает видео в режиме онлайн, что поможет специалистам заниматься мониторингом местности.

Ревели сирены: жители Ростовской области рассказали, как пережили ночную атаку
Узнать подробнее

Пока что в управлении лесного хозяйства Минприроды учатся управлять беспилотниками и вести фото- и видеосъемку в полете. Позже инспекторы смогут применять их во время работы — при лесном контроле и тушении лесных пожаров.

Ранее стало известно, сколько потратят денег на уборку городских лесов в Ростове-на-Дону.

Читайте также:
Из-за пожаров Ростовскую область заполонят камеры видеофиксацииДепутат рассказал, почему Украина не оставляет попытки атаковать Ростовскую областьВ Ростове погибли сотни деревьев, а жителей пугают беспилотниками и лютым морозом
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мониторинг#Пожары#Беспилотники#Видеонаблюдение#Леса#Видеосъемка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика