Власти Ростовской области предупредили о появлении беспилотников в лесах

Posted 29 октября, 19:07
Published 29 октября, 19:07
Modified 29 октября, 19:09
Updated 29 октября, 19:09
В ближайшее время ожидается поставка комплекса «Геоксан 801». Задачей квадрокоптеров будет патрулирование лесов и пресечение нарушений законодательства. Каждый из них показывает видео в режиме онлайн, что поможет специалистам заниматься мониторингом местности.
Пока что в управлении лесного хозяйства Минприроды учатся управлять беспилотниками и вести фото- и видеосъемку в полете. Позже инспекторы смогут применять их во время работы — при лесном контроле и тушении лесных пожаров.
Ранее стало известно, сколько потратят денег на уборку городских лесов в Ростове-на-Дону.