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Posted 23 октября, 05:45

Published 23 октября, 05:45

Modified 23 октября, 05:47

Updated 23 октября, 05:47

Ревели сирены: жители Ростовской области рассказали об атаке беспилотников

Ревели сирены: жители Ростовской области рассказали, как пережили ночную атаку

23 октября 2024, 05:45
Фото: Изображение Midjourney
Ревели сирены: жители Ростовской области рассказали об атаке беспилотников

Сирены перебудили жителей Ростова в ночь на 23 октября

Жители Ростовской области поделились, что происходило в момент, когда над Новошахтинском сбивали беспилотники.

Официальная информация об уничтоженных дронах появилась после 03:00 мск 23 октября. Однако в соцсетях звуки хлопков и сирены активно обсуждали около полуночи.

По словам ростовчан, в городе якобы взвыли сирены: на Западном, Каменке, Северном, в Военведе и центре города. Некоторые утверждали, что слышали, как летят дроны.

— Я на Стрелковом услышал, сначала подумал, что в ушах защипало, — пишут местные в комментариях к посту telegram-канале «Это Ростов новости».
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— Два раза сирена была и слышно звук полета, — делятся другие.

Жители Новошахтинска еще до сообщения от губернатора Ростовской области заявили, что прогремели четыре похожих на взрывы звуков. Позже Василий Голубев расскажет, что над Новошахтинском сбили как раз четыре дрона.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новошахтинск#Соцсети#Взрывы#Беспилотники#Сирены#Губернатор Ростовской области
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