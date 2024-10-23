Ревели сирены: жители Ростовской области рассказали, как пережили ночную атаку

Posted 23 октября, 05:45
Published 23 октября, 05:45
Modified 23 октября, 05:47
Updated 23 октября, 05:47
Официальная информация об уничтоженных дронах появилась после 03:00 мск 23 октября. Однако в соцсетях звуки хлопков и сирены активно обсуждали около полуночи.
По словам ростовчан, в городе якобы взвыли сирены: на Западном, Каменке, Северном, в Военведе и центре города. Некоторые утверждали, что слышали, как летят дроны.
— Я на Стрелковом услышал, сначала подумал, что в ушах защипало, — пишут местные в комментариях к посту telegram-канале «Это Ростов новости».
— Два раза сирена была и слышно звук полета, — делятся другие.
Жители Новошахтинска еще до сообщения от губернатора Ростовской области заявили, что прогремели четыре похожих на взрывы звуков. Позже Василий Голубев расскажет, что над Новошахтинском сбили как раз четыре дрона.