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Posted 3 ноября, 11:37

Published 3 ноября, 11:37

Modified 3 ноября, 11:50

Updated 3 ноября, 11:50

Хутор Дугино в Ростовской области частично затопило

«Машины скоро зальёт»: подтопления начались в Ростовской области

3 ноября 2024, 11:37
Фото: t.me/region_61_news. Хутор Дугино в Ростовской области частично затопило

Подтопления начались в Ростовской области из-за циклона «Мартина»

Хутор Дугино в Ростовской области частично затопило, кадрами с места событий делятся в соцсетях местные жители.

Дугино располагается в Азовском районе. Ранее спасатели предупреждали, что на выходных там возможны подтопления из-за ветрового нагона воды.

Жители хутора сообщают, что вода начала прибывать. Но, по их оценкам, подтопления не будут такими сильными, как в прошлые разы.

«Правда, жители уже замечают, что машины во дворах скоро зальёт. Люди готовятся отгонять автомобили на возвышенность», — пишут в социальных сетях.
Хутор Дугино в Ростовской области уходит под воду⠀ ⠀Хутор Дугино в Ростовской области уходит под воду⠀ ⠀
Хутор Дугино в Ростовской области уходит под воду⠀ ⠀. Фото: t.me/region_61_news

Из-за устойчивого циклона «Мартина» ветер в Ростовской области достиг скорости в 20 метров в секунду. Местами его порывы составляют 27 метров в секунду. Стихия уже стала причиной нескольких происшествий в регионе.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азовский район#Ветер#Погода#Соцсети#Происшествия
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