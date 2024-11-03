«Машины скоро зальёт»: подтопления начались в Ростовской области

Posted 3 ноября, 11:37
Published 3 ноября, 11:37
Modified 3 ноября, 11:50
Updated 3 ноября, 11:50
Дугино располагается в Азовском районе. Ранее спасатели предупреждали, что на выходных там возможны подтопления из-за ветрового нагона воды.
Жители хутора сообщают, что вода начала прибывать. Но, по их оценкам, подтопления не будут такими сильными, как в прошлые разы.
«Правда, жители уже замечают, что машины во дворах скоро зальёт. Люди готовятся отгонять автомобили на возвышенность», — пишут в социальных сетях.
Из-за устойчивого циклона «Мартина» ветер в Ростовской области достиг скорости в 20 метров в секунду. Местами его порывы составляют 27 метров в секунду. Стихия уже стала причиной нескольких происшествий в регионе.