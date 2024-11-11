«Каждый раз видим уходящий Ростов»: интервью с экскурсоводом Марией Братолюбовой

Posted 11 ноября, 12:29
Published 11 ноября, 12:29
Modified 11 ноября, 12:29
Updated 11 ноября, 12:29
Мария Братолюбова много лет преподаёт на истфаке, где ведёт курсы по отечественной истории, в том числе и по истории Ростова. Она рассказывает, что в её семье все были историками и преподавателя, и её выбор профессионального пути не стал исключением.
— Как вы оцениваете сегодняшний облик Ростова-на-Дону?
— Все, кто живёт в Ростове, говорят, что город утрачивает свой исторический облик. Некоторые вообще считают, что уже «смотреть не на что», «всё разрушено». Но приезжают гости города и вдохновляются увиденным. Они говорят: «Как много у вас исторической среды. Сколько у вас сохранилось дореволюционных зданий».
Конечно, есть проблемы. Но в Ростове есть что посмотреть. У него неповторимый архитектурный облик, с его эклектикой, с «дорого-богато», с мешаниной стилей. Но в этом и есть изюминка города.
— В чём важность сохранения именно комплексной исторической застройки, а не отдельных зданий?
— Важен не просто ансамбль исторических зданий, а единый городской стиль и пространство. Чтобы ничего не диссонировало. Посмотрите наш исторический центр, район Солдатской слободы, где дореволюционные доходные дома, сталинские дома (это объяснимо, война разрушила город) и тут же рядом этот БЦ «Купеческий двор», который просто выбивается, диссонирует с историческим обликом.
Чтобы погрузиться в атмосферу старого Ростова, конечно, необходимо, чтобы это была единая архитектурная застройка. У нас, к сожалению, всё меньше этого становится.
— Как вы считаете, что может помочь сохранить историческую архитектуру Ростова? Справляется ли город с этой задачей?
— Я могу говорить только об общественных организациях, которые неравнодушны. Сейчас в Ростове всё больше горожан, которым интересна история города. Появился запрос на умный досуг — экскурсии и лекции. Они подключаются к городским акциям. Что могут сделать горожане? Подсветить, что какой-то вопрос для них важен. Например, что какой-то дом «раненый», что его нужно спасать.
Например, последняя акция — «Квартальный ангел», в которой я принимала участие [акцию проводили, чтобы привлечь внимание к дому профессора Ивановского на Социалистической улице — прим.ред.]. Туда пришло очень много людей, что само по себе говорило о том, что много небезразличных. В акции участвовали экскурсоводы, которые проводили прогулки совершенно бесплатно. Приходили певцы, музыканты, художники. Я в рамках «Квартального ангела» читала лекцию в баре про университет, в котором преподавал Ивановский. Представьте себе, там мест не было, люди пришли, чтобы стоя полтора часа слушать лекцию. Это же круто!
— Можно ли и нужно ли спасать ростовские заброшки?
— Конечно, нужно сохранять. Но как это делать — варианты разные. Но это от нас зависит. Сценарии сохранения и предания второй жизни этим объектам они существуют, есть опыт других городов. Но для этого нужна сила, воля, желание.
За те же Парамоновские склады у меня очень болит сердце. В Греции, например, каждый черепок продают. У нас в центре города — под открытым небом музей. Понятно, что любой музей — это дотационный проект. Но всё равно, подойти, посмотреть, прикоснуться к истории — это было бы здорово.
Нужно всё это консервировать и сохранять. Например, мы были в одном из складов парамоновских, который подальше стоит от родников и сделан из ракушечника. В последний раз пришли, там уже нет куска стены. Каждый раз видим уходящий Ростов.
— В Ростове преобразовывают бывшие заводы и фабрики в креативные кластеры и пространства. Как вы оцениваете такие инициативы? Что посоветуете авторам этих проектов?
— Если здания при этом сохраняются, то почему нет? Мне представляется это очень интересным. Но пока таких примеров немного.
Более того, у нас нет экскурсий по промышленному туризму. Это было бы очень интересно. Но, к сожалению, у нас такие локации разбросаны по городу. Соединить их пешеходной экскурсией очень трудно. Зачастую попасть туда сложно. Но в других городах есть примеры таких экскурсий.
Я бы сама пошла на экскурсию «Ростов глазами инженера» или «Ростов глазами архитектора». Одно дело, когда историк рассказывает, это его взгляд, а другое дело, если архитектор. Это уже будет другой взгляд.
— На какие ростовские заводы вы бы хотели попасть на экскурсию?
— Как минимум, я бы хотела попасть на «Ростсельмаш». Это очень интересно. Раньше ещё в Ростове на Будённовском было одной из зданий пивзавода «Южная Бавария» [предприятие существовало в городе с 1874 года — прим. ред.]. Мы туда как-то зашли. Здания там уже не было, остался котлован. А в котловане, на метров семь от уровня земли вниз шли своды и входы в какие-то комнаты. Тут возникает вопрос: зачем под землёй нужны были помещения и проходы? С другой стороны, в дореволюционном Ростове подвалы, даже двухэтажные, это не редкость. Туда выносили производства из-за нехватки земли.
— В прошлом году в Ростовской области ввели обязательную аттестацию для экскурсоводов. Многие протестовали против такого решения. Чем руководствовали историки и власти, когда его приняли?
— Я вхожу в состав комиссии при правительстве Ростовской области по аттестации экскурсоводов и гидов. Из чего мы исходили? Человек, который хочет проводить экскурсии по Ростову, по Таганрогу, по Азову, должен обладать глубоким историческим бэкграундом.
Например, я провожу историю по Ростову и говорю, что до революции здесь проживали 108 тысяч человек. Мне задают вопрос: «А это много или мало? А сколько в Таганроге проживало?». Конечно, экскурсовод должен знать историю всего региона, его специфику. Даже если он читает лекции только по Ростову или Новочеркасску.
— Что туристы чаще всего говорят о Ростове?
— Социологи пишут, что у туристов к Ростову не возникает любовь с первого взгляда. Сначала они обращают внимание на мусор, на пыль и так далее. Любовь же появляется со второго, с третьего взгляда, когда человек погружается в городской контекст, когда он смотрит не только на фасад зданий, но и на их парадную часть, на атмосферные аутентичные дворики, детали повседневности.
Туристы из другого города редко приезжают сюда специально, тем более у нас не работает аэропорт. Но логистика побеждает. Невозможно проехать Ростов, если ты едешь дальше на юг. Турист заезжает сюда на день или два, посмотреть город, попробовать локальную кухню и ехать дальше.
— Приезжают ли сейчас в Ростов иностранцы из дальнего зарубежья?
— Иностранцы либо едут транзитом, либо приезжают в Ростов по делам бизнеса. И это не только из стран СНГ, но и из Турции или Франции, например. Но, конечно, мало иностранных гостей.
— Что они отмечают в Ростове?
— Все обращают внимание, что Ростов очень зелёный. Они говорят: «Вы живёте в роще, у вас столько деревьев». Ещё они удивлены и находят сходства с Санкт-Петербургом, особенно, когда заходят в парадные с их плитками и росписью.
— Как можно привлечь туристов в Ростов?
— Инфраструктура должна быть развита. Туризм — это же не просто сходить в музей. Гостиницы должны быть, рестораны. Но в этом плане в городе и в области много что делается.
— Ростов пытаются продвигать как казачий город и на этой идее привлекать туристов. Верный ли это подход?
— Местные, кто ходит на экскурсии к нам, знают, что Ростов это абсолютно не казачий город и никогда им не был. Но сейчас его пытаются сконструировать таким образом. Это миф. Но если мы в Ростове подходим к памятнику атаману Платову или к памятнику основателям крепости Димитрия Ростовского, то мы видим, что миф материализуется в памятниках и начинает жить как официальная версия памяти.
— На что тогда стоило сделать упор в продвижении города?
— Чем вам Ростов не купеческий город? Ведь Ростов входил в шестёрку самих динамично развивающихся городов Российской империи. В 1904 году градоначальство появилось — это особый статус города. Его называли город нового типа, город-американец. И не только по способу формирования, но и по ритму жизни. Дворянства не было, а значит у всех были равные возможности стартовые.
— Ходят ли сами ростовчане на экскурсии по родному городу и что их больше всего интересует?
— Не просто ходят, сейчас просто бум интереса к местному туризму. Такой тренд на интеллектуальный досуг. Человек хочет почувствовать себя туристом в родном городе. Ростовчан обзорные экскурсии не интересуют, им нужно что-то нишевое, тематическое и проблемное.
Горожане очарованы Нахичеванью, погружаются в культуру особняков, а не доходных домов как в Ростове. Их интересуют также кладбища: еврейское, братское, армянское. Мы смотрим на кладбище не как на приватную зону смерти и скорби, а как на часть публичного пространства. Оно может рассказать то, что ты не узнаешь, гуляя по улицам.
— Есть ли у вас свой топ достопримечательностей в Ростове? Что точно стоит посетить?
— Парамоновские склады обязательно. Молодёжный театр — единственное сохранившееся в Ростове дореволюционное здание. Ещё добавлю Сурб-Хач. И конечно, прогуляться по Набережной.
Гостей города люблю водить по Богатяновке, через сквозные дворы между улицами. Смотреть там на сохранившиеся деревянные двери, козырьки зданий.
— Есть ли у Ростова шанс стать центром туризма на юге России, а не транзитным городом на пути к Черноморскому побережью?
— На самом деле Ростов очень успешно перезапустил свои проекты после Чемпионата мира по футболу. Есть рестораны с локальной кухней, есть гастрономические фестивали, культурные события, экскурсоводы. Всё есть для того, чтобы Ростов стал жемчужиной юга России.