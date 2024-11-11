«Каждый раз видим уходящий Ростов»: интервью с экскурсоводом Марией Братолюбовой

— Как минимум, я бы хотела попасть на «Ростсельмаш». Это очень интересно. Раньше ещё в Ростове на Будённовском было одной из зданий пивзавода «Южная Бавария» [предприятие существовало в городе с 1874 года — прим. ред.]. Мы туда как-то зашли. Здания там уже не было, остался котлован. А в котловане, на метров семь от уровня земли вниз шли своды и входы в какие-то комнаты. Тут возникает вопрос: зачем под землёй нужны были помещения и проходы? С другой стороны, в дореволюционном Ростове подвалы, даже двухэтажные, это не редкость. Туда выносили производства из-за нехватки земли.