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Posted 17 ноября, 07:18

Published 17 ноября, 07:18

Modified 17 ноября, 08:18

Updated 17 ноября, 08:18

На охрану стадиона «Ростов Арена» потратят почти 60 миллионов рублей

На безопасность стадиона «Ростов Арена» потратят около 60 миллионов рублей

17 ноября 2024, 07:18
Фото: 1MI. На охрану стадиона «Ростов Арена» потратят почти 60 миллионов рублей
Охрана домашнего поля ФК «Ростов» обойдется почти в 60 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом, стоимость безопасности на территории «Ростов Арены» подскочила на три миллиона рублей.

По информации на сайте госзакупок, заказчиком выступает государственное автономное учреждение Ростовской области «Ростов Арена». В описании тендера отметили, что потребуется круглосуточная охрана. Ежедневно на смене должны быть 38 сотрудников. Они будут следить за безопасностью и соблюдением порядка не только на стадионе, но и на парковках, у билетных касс, на пропускных пунктах.

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Контракт рассчитан ровно на один год — с 1 января по 31 декабря 2025-го. За это готовы заплатить 59 миллионов рублей. В прошлом году те же услуги оценивали в 56,2 миллиона рублей, а еще годом ранее — в 50.

Ранее стало известно, во сколько обходятся овощи и фрукты для донских футболистов.

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