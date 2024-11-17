На безопасность стадиона «Ростов Арена» потратят около 60 миллионов рублей

По информации на сайте госзакупок, заказчиком выступает государственное автономное учреждение Ростовской области «Ростов Арена». В описании тендера отметили, что потребуется круглосуточная охрана. Ежедневно на смене должны быть 38 сотрудников. Они будут следить за безопасностью и соблюдением порядка не только на стадионе, но и на парковках, у билетных касс, на пропускных пунктах.