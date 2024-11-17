На безопасность стадиона «Ростов Арена» потратят около 60 миллионов рублей

Posted 17 ноября, 07:18
Published 17 ноября, 07:18
Modified 17 ноября, 08:18
Updated 17 ноября, 08:18
По информации на сайте госзакупок, заказчиком выступает государственное автономное учреждение Ростовской области «Ростов Арена». В описании тендера отметили, что потребуется круглосуточная охрана. Ежедневно на смене должны быть 38 сотрудников. Они будут следить за безопасностью и соблюдением порядка не только на стадионе, но и на парковках, у билетных касс, на пропускных пунктах.
Контракт рассчитан ровно на один год — с 1 января по 31 декабря 2025-го. За это готовы заплатить 59 миллионов рублей. В прошлом году те же услуги оценивали в 56,2 миллиона рублей, а еще годом ранее — в 50.
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