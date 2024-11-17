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Миллионы рублей

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2024
На безопасность стадиона «Ростов Арена» потратят около 60 миллионов рублей
Охрана домашнего поля ФК «Ростов» обойдется почти в 60 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом, стоимость безопасности на территории «Ростов Арены» подскочила на три миллиона рублей.
17 ноября, 07:18
В Ростове продают бывшую кондитерскую фабрику за 975 млн рублей
В Ростове продают участок под бывшей кондитерской фабрикой за 975 миллионов рублей, информация об этом появилась на портале объявлений.
12 апреля, 09:33
В Ростове временно отложили реконструкцию парка имени Максима Горького
В Ростове реконструкцию парка Горького проведут после корректировки проектной документации, об этом сообщили донские СМИ.
9 апреля, 18:06
В Ростове художники массово продают свои картины за миллионы рублей
30 марта, 14:27
В Таганроге с молотка продают имущество завода «Прибой» за 11,9 млн рублей
В Таганроге на продажу выставили один из корпусов завода «Прибой», информация об этом появилась на портале «Российского аукционного дома».
2 марта, 11:32
В Ростове на строительство музея разведчика Вартаняна необходимо 400 млн рублей
В Ростове на строительство музея разведчика Геворка Вартаняна потребуется потратить 400 миллионов рублей, об этом сообщили донские СМИ.
28 февраля, 10:28
Билеты на концерт участницы «голой вечеринки» Анны Асти в Ростове продают за 20 тысяч
Исполнительница Анна Асти планирует дать концерт в Ростове после участия в «голой вечеринке» блогера Насти Ивлеевой, информация об этом появилась на сайте по продаже билетов на мероприятия.
30 января, 13:55
Действующий порт в Ростове решили продать за 597 миллионов рублей
В Ростове порт рядом с Западным мостом планируют продать за 597 миллионов рублей, лот появился на сайте объявлений о продаже.
25 января, 14:36
2023
В Ростовской области осудили разбогатевшего на 4 миллиона рублей адвоката
21 декабря 2023, 12:41
Владельцы на Дону: защитник снежных барсов и агромагнат Али Узденов
1 декабря 2023, 08:33
Дело на экс-главу Ростовского обслуда Золотареву завели после показания судей
10 ноября 2023, 12:25
В Ростове бракованную монету продают за 100 миллионов рублей
18 октября 2023, 12:29
Иск на 17 млн передали к «Ростовскому зерновому терминалу» из-за загрязнения Дона
С «Ростовского зернового терминала» хотят взыскать несколько миллионов рублей за ущерб природе, говорится в документах арбитражного суда.
17 августа 2023, 10:27
В Ростовской области дорогу до границы с ДНР расширят вдвое
Минтранспорта Ростовской области ищет подрядчика, который подготовит документацию для капремонта дороги у границы с ДНР, говорится в материалах госзакупок.
3 июля 2023, 07:35

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