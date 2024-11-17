Миллионы рублей

Билеты на концерт участницы «голой вечеринки» Анны Асти в Ростове продают за 20 тысяч

Исполнительница Анна Асти планирует дать концерт в Ростове после участия в «голой вечеринке» блогера Насти Ивлеевой, информация об этом появилась на сайте по продаже билетов на мероприятия.