Сразу шесть геоштормов обрушатся на Ростовскую область в начале декабря

Posted 19 ноября, 17:22
Published 19 ноября, 17:22
Modified 19 ноября, 17:22
Updated 19 ноября, 17:22
Последний месяц 2024 года выдастся неспокойным. Учёные прогнозируют сразу шесть сильных возмущений геомагнитного поля. Их мощность составит от четырёх до пяти баллов из пяти возможных.
Геомагнитные штормы стоит ждать 1 декабря, с 6 по 8 декабря, а также 10 и 11 декабря. Пик солнечной активности придётся на 8 декабря. В этот день уровень возмущения может достигнуть отметки G1. Это не экстремальное значение, но даже слабые магнитные бури могут оказывать влияние на процессы на Земле.