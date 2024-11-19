Сразу шесть геоштормов обрушатся на Ростовскую область в начале декабря

Геомагнитные штормы стоит ждать 1 декабря, с 6 по 8 декабря, а также 10 и 11 декабря. Пик солнечной активности придётся на 8 декабря. В этот день уровень возмущения может достигнуть отметки G1. Это не экстремальное значение, но даже слабые магнитные бури могут оказывать влияние на процессы на Земле.