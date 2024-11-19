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Posted 19 ноября, 17:22

Published 19 ноября, 17:22

Modified 19 ноября, 17:22

Updated 19 ноября, 17:22

Возмущение магнитосферы ожидается в начале декабря

Сразу шесть геоштормов обрушатся на Ростовскую область в начале декабря

19 ноября 2024, 17:22
Фото: pxhere.com. Возмущение магнитосферы ожидается в начале декабря
Возмущение магнитосферы ожидается в начале декабря, предупредили в лаборатории солнечной астрономии.

Последний месяц 2024 года выдастся неспокойным. Учёные прогнозируют сразу шесть сильных возмущений геомагнитного поля. Их мощность составит от четырёх до пяти баллов из пяти возможных.

Геомагнитные штормы стоит ждать 1 декабря, с 6 по 8 декабря, а также 10 и 11 декабря. Пик солнечной активности придётся на 8 декабря. В этот день уровень возмущения может достигнуть отметки G1. Это не экстремальное значение, но даже слабые магнитные бури могут оказывать влияние на процессы на Земле.

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Ранее врач рассказал, чем еще опасны магнитные бури для жителей Ростовской области.

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