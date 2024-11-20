«Зона отрицательных температур»: синоптики заявили о морозе до -7 градусов на Дону

Posted 20 ноября, 07:51
Published 20 ноября, 07:51
Modified 20 ноября, 07:53
Updated 20 ноября, 07:53
По данным метеоролог, южные регионы попали в «зону отрицательных температур». Заморозки пришли в Ростовскую, Волгоградскую область, Краснодарский край и даже дошли до Дагестана.
Самую холодную погоду в эти дни зафиксировали в Семикаракорске Ростовской области. Там температура достигла -7,1 градуса. В целом же в регионе днём температура составляет от нуля до -5 градусов, в вечерние часы — -2 — -3 градуса.
При этом в ближайшие дни юг России накроет экстремальное тепло. Ненадолго столбики термометров взлетят до +13 — +14 градусов днём и +6 — +7 градусов вечером. Но потепление быстро сменится очередной волной уже зимних холодов.
Ранее сообщалось, что ноябрьское потепление в Ростовской области может погубить берёзы, клёны и осины.