rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября, 07:51

Published 20 ноября, 07:51

Modified 20 ноября, 07:53

Updated 20 ноября, 07:53

«Зона отрицательных температур»: синоптики заявили о холоде до -7 градусов на Дону

«Зона отрицательных температур»: синоптики заявили о морозе до -7 градусов на Дону

20 ноября 2024, 07:51
Фото: Изображение Midjourney. «Зона отрицательных температур»: синоптики заявили о холоде до -7 градусов на Дону

Синоптики рассказали о похолодании до -7 градусов в Ростовской области

Холод прорвался на юг России, в том числе на Ростовскую область, сообщили синоптики «Фобос».

По данным метеоролог, южные регионы попали в «зону отрицательных температур». Заморозки пришли в Ростовскую, Волгоградскую область, Краснодарский край и даже дошли до Дагестана.

Самую холодную погоду в эти дни зафиксировали в Семикаракорске Ростовской области. Там температура достигла -7,1 градуса. В целом же в регионе днём температура составляет от нуля до -5 градусов, в вечерние часы — -2 — -3 градуса.

При этом в ближайшие дни юг России накроет экстремальное тепло. Ненадолго столбики термометров взлетят до +13 — +14 градусов днём и +6 — +7 градусов вечером. Но потепление быстро сменится очередной волной уже зимних холодов.

Снегопады и перепады: синоптики рассказали, каким будет конец осени в Ростове
Узнать подробнее

Ранее сообщалось, что ноябрьское потепление в Ростовской области может погубить берёзы, клёны и осины.

Читайте также:
Ожидание/реальность: как должен был выглядеть Ростов будущего и что из этого вышлоНовогодний ажиотаж: билеты на поезда из Москвы в Ростов подорожали до 77 тысяч рублей«Каждый раз видим уходящий Ростов»: интервью с экскурсоводом Марией Братолюбовой
#Виктория Прутковская#Россия#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Краснодарский край#Последние новости Ростова на сегодня#Погода в Ростовской области#Прогноз погоды в Ростовской области
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика