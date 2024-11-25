Ростовская область уступила Кубани в рейтинге здорового образа жизни

Posted 25 ноября, 14:34
Published 25 ноября, 14:34
Modified 25 ноября, 14:37
Updated 25 ноября, 14:37
В рейтинге учитывалось количество спортсменов, курильщиков, преступлений, совершенных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также людей, которые работают в опасных условиях. Таблица показывает, что лидерами рейтинга уже в восьмой раз подряд стали регионы юга России. Ростовская область находится на 23-м месте списка. При этом количество приверженцев ЗОЖ выросло по сравнению с предыдущим годом. Если в 2022 году рейтинговый балл составлял 71,5, то в 2023-м он вырос до 75,6.
Соседний Краснодарский край обогнал Дон в рейтинге ЗОЖ, заняв в нем 11 место.
Ранее стало известно, что в первом полугодии 2024 года жители Ростовской области стали получать зарплаты на 17% больше, чем год назад. Подробнее в материале RostovGazeta.