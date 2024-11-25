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Posted 25 ноября, 14:34

Published 25 ноября, 14:34

Modified 25 ноября, 14:37

Updated 25 ноября, 14:37

Больше ростовчан стало вести здоровый образ жизни

Ростовская область уступила Кубани в рейтинге здорового образа жизни

25 ноября 2024, 14:34
Фото: 1MI. Больше ростовчан стало вести здоровый образ жизни
Ростовская область заняла 23 место в рейтинге российских регионов, жители которых придерживаются здорового образа жизни. Исследование провело РИА «Рейтинг».

В рейтинге учитывалось количество спортсменов, курильщиков, преступлений, совершенных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также людей, которые работают в опасных условиях. Таблица показывает, что лидерами рейтинга уже в восьмой раз подряд стали регионы юга России. Ростовская область находится на 23-м месте списка. При этом количество приверженцев ЗОЖ выросло по сравнению с предыдущим годом. Если в 2022 году рейтинговый балл составлял 71,5, то в 2023-м он вырос до 75,6.

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Соседний Краснодарский край обогнал Дон в рейтинге ЗОЖ, заняв в нем 11 место.

Ранее стало известно, что в первом полугодии 2024 года жители Ростовской области стали получать зарплаты на 17% больше, чем год назад. Подробнее в материале RostovGazeta.

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#Светлана Саранча#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здоровье#Статистика#ЗОЖ#Ростовчане#Здоровье человека
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