Ростовская область уступила Кубани в рейтинге здорового образа жизни

В рейтинге учитывалось количество спортсменов, курильщиков, преступлений, совершенных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также людей, которые работают в опасных условиях. Таблица показывает, что лидерами рейтинга уже в восьмой раз подряд стали регионы юга России. Ростовская область находится на 23-м месте списка. При этом количество приверженцев ЗОЖ выросло по сравнению с предыдущим годом. Если в 2022 году рейтинговый балл составлял 71,5, то в 2023-м он вырос до 75,6.