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Posted 26 ноября, 13:03

Published 26 ноября, 13:03

Modified 27 ноября, 11:33

Updated 27 ноября, 11:33

Приметы пророчат Ростову теплую и снежную зиму

Донской казак спрогнозировал погоду в Ростовской области по народным приметам

26 ноября 2024, 13:03
Фото: rostovgazeta.ru. Приметы пророчат Ростову теплую и снежную зиму
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Эксклюзив
Первый снег, выпавший с Запада — к теплой зиме, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал один из представителей донской казачьей общины Иван Громыко.

Корреспондент RostovGazeta исследовал донские приметы и узнал, какую зиму они предсказывают Ростовской области.

Первый снег в регионе выпал 3 ноября в Белой Калитве и Каменском районе, что западнее большинства территорий области. Это, по народным приметам, к теплой зиме.

О том же говорят и не вылинявшие к середине октября белки.

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«В этом году те белки в черте города, которых я наблюдала, в середине октября еще не линяли. Линька у них началась ближе к началу октября», — замечает ростовский зоолог Регина Ерофеева.

Снежную зиму Ростовской области предрекает примета на Казанскую.

«Если на день Казанской иконы Божией Матери идет дождь — зимой будут сугробы, метели», — добавляет Иван Громыко.

В этот день в Ростовской области почти весь день шли дожди, температура не поднималась выше +6°C.

Ранее RostovGazeta писала о том, что мокрый снег и дождь накроют Ростов-на-Дону.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода
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