Донской казак спрогнозировал погоду в Ростовской области по народным приметам

Posted 26 ноября, 13:03
Published 26 ноября, 13:03
Modified 27 ноября, 11:33
Updated 27 ноября, 11:33
Корреспондент RostovGazeta исследовал донские приметы и узнал, какую зиму они предсказывают Ростовской области.
Первый снег в регионе выпал 3 ноября в Белой Калитве и Каменском районе, что западнее большинства территорий области. Это, по народным приметам, к теплой зиме.
О том же говорят и не вылинявшие к середине октября белки.
«В этом году те белки в черте города, которых я наблюдала, в середине октября еще не линяли. Линька у них началась ближе к началу октября», — замечает ростовский зоолог Регина Ерофеева.
Снежную зиму Ростовской области предрекает примета на Казанскую.
«Если на день Казанской иконы Божией Матери идет дождь — зимой будут сугробы, метели», — добавляет Иван Громыко.
В этот день в Ростовской области почти весь день шли дожди, температура не поднималась выше +6°C.
Ранее RostovGazeta писала о том, что мокрый снег и дождь накроют Ростов-на-Дону.