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Posted 9 января, 07:38

Published 9 января, 07:38

Modified 9 января, 07:38

Updated 9 января, 07:38

Стали известны самые востребованные профессии в Ростовской области

Стали известны самые востребованные профессии в Ростовской области

9 января 2025, 07:38
Фото: 1MI. Стали известны самые востребованные профессии в Ростовской области

Дворников, продавцов и коллекторов остро не хватает в Ростовской области

В Ростовской области назвали профессии, которые наиболее востребованы по данным на конец 2024 года. Актуальную информацию предоставил сервис hh.ru.

Наибольший дефицит в регионе наблюдается среди сотрудников розничной торговли, рабочего персонала, продаж, медицины и автосервиса. В частности на Дону реже всего откликаются на вакансию дворников. На нее приходится всего 0,3 резюме при норме от 4 до 7,9 единицы.

Второе место делят продавцы и токари с фрезеровщиками и шлифовщиками. Индекс резюме у них составляет 0,8 единицы. Еще одной из самых востребованных профессий стал специалист по взысканию задолженности, иными словами — коллектор. На эту должность приходится всего одно резюме.

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Также в список дефицитных профессий вошли повара, сантехники, автослесари и сварщики, товароведы, агенты по недвижимости, маляры, врачи и даже директор магазина.

Ранее RostovGazeta рассказывала, какие зарплаты предлагают водителям и машинистам.

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