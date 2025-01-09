Стали известны самые востребованные профессии в Ростовской области

Posted 9 января, 07:38
Published 9 января, 07:38
Modified 9 января, 07:38
Updated 9 января, 07:38
Наибольший дефицит в регионе наблюдается среди сотрудников розничной торговли, рабочего персонала, продаж, медицины и автосервиса. В частности на Дону реже всего откликаются на вакансию дворников. На нее приходится всего 0,3 резюме при норме от 4 до 7,9 единицы.
Второе место делят продавцы и токари с фрезеровщиками и шлифовщиками. Индекс резюме у них составляет 0,8 единицы. Еще одной из самых востребованных профессий стал специалист по взысканию задолженности, иными словами — коллектор. На эту должность приходится всего одно резюме.
Также в список дефицитных профессий вошли повара, сантехники, автослесари и сварщики, товароведы, агенты по недвижимости, маляры, врачи и даже директор магазина.
Ранее RostovGazeta рассказывала, какие зарплаты предлагают водителям и машинистам.