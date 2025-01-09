Стали известны самые востребованные профессии в Ростовской области

Второе место делят продавцы и токари с фрезеровщиками и шлифовщиками. Индекс резюме у них составляет 0,8 единицы. Еще одной из самых востребованных профессий стал специалист по взысканию задолженности, иными словами — коллектор. На эту должность приходится всего одно резюме.