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Posted 20 февраля, 07:46

Published 20 февраля, 07:46

Modified 20 февраля, 07:48

Updated 20 февраля, 07:48

Ливневка в Ростове

На очистку ливневок в Ростове выделили почти 10 миллионов рублей

20 февраля 2025, 07:46
Фото: rostovgazeta.ru. Ливневка в Ростове
В Ростове-на-Дону ливневую канализацию будут прочищать за 9,5 миллиона рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок 19 февраля.

От подрядчика требуется очистить камеры и колодцы от мусора, грязи и мокрого ила и промыть трубопроводы с помощью спецтехники. Деньги на работы выделят из бюджета города. Контракт будет действовать до конца 2025 года.

Заказчиком выступает МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры». Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 26 февраля включительно.

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Забитые ливневки в Ростове — проблема уже привычная. Именно из-за этого пару лет назад пожилая учительница английского языка, упавшая в коллектор, захлебнулась дождевой водой. Во время мощного дождя потоки не успевали уходить через систему ливневой канализации.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Госзакупки#Бюджет#Дождь#Очистка#Спецтехника#Ливневая канализация#Проблема
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