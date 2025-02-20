На очистку ливневок в Ростове выделили почти 10 миллионов рублей

Posted 20 февраля, 07:46
Published 20 февраля, 07:46
Modified 20 февраля, 07:48
Updated 20 февраля, 07:48
От подрядчика требуется очистить камеры и колодцы от мусора, грязи и мокрого ила и промыть трубопроводы с помощью спецтехники. Деньги на работы выделят из бюджета города. Контракт будет действовать до конца 2025 года.
Заказчиком выступает МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры». Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 26 февраля включительно.
Забитые ливневки в Ростове — проблема уже привычная. Именно из-за этого пару лет назад пожилая учительница английского языка, упавшая в коллектор, захлебнулась дождевой водой. Во время мощного дождя потоки не успевали уходить через систему ливневой канализации.