Жители Ростова стали массово получать штрафы с камер на парковках

Posted 20 февраля, 06:59
Published 20 февраля, 06:59
Modified 20 февраля, 07:12
Updated 20 февраля, 07:12
Речь идет о перекрестках проспекта Буденновского с улицей Станиславского, а также участке напротив Центрального рынка и на Большой Садовой возле отеля «Арка». За нарушение при парковке водителям приходят штрафы в размере 2250 рублей, уточняет Donnews.
Кроме того, с начала 2025 года стали устанавливать и новые камеры с расширенным функционалом. Такие устройства фиксируют еще и ходовые огни, а также отслеживают проезд по полосам общественного транспорта.
Ранее RostovGazeta сообщала, куда перенесут камеры видеофиксации в Ростовской области.