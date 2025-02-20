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Posted 20 февраля, 06:59

Published 20 февраля, 06:59

Modified 20 февраля, 07:12

Updated 20 февраля, 07:12

В центре Ростова включили камеры фиксации нарушений правил парковки

Жители Ростова стали массово получать штрафы с камер на парковках

20 февраля 2025, 06:59
Фото: rostovgazeta.ru. В центре Ростова включили камеры фиксации нарушений правил парковки
В Ростове-на-Дону заработали уличные камеры, которые фиксируют нарушения правил парковки. По информации городских СМИ, некоторые водители уже успели получить штрафы.

Речь идет о перекрестках проспекта Буденновского с улицей Станиславского, а также участке напротив Центрального рынка и на Большой Садовой возле отеля «Арка». За нарушение при парковке водителям приходят штрафы в размере 2250 рублей, уточняет Donnews.

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Кроме того, с начала 2025 года стали устанавливать и новые камеры с расширенным функционалом. Такие устройства фиксируют еще и ходовые огни, а также отслеживают проезд по полосам общественного транспорта.

Ранее RostovGazeta сообщала, куда перенесут камеры видеофиксации в Ростовской области.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Общественный транспорт#Большая Садовая#Парковка#Штрафы#Центральный рынок#Проспект Буденновский
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