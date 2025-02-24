Сибирский антициклон принесет резкое потепление в Ростовскую область

Posted 24 февраля, 14:54
Published 24 февраля, 14:54
Modified 24 февраля, 14:56
Updated 24 февраля, 14:56
Иошпа сообщил, что в данный момент на регион действует Каспийский циклон, который принес с собой осадки. Снег будет идти до 26 февраля, а потом осадки прекратятся.
После этого в регион придет Сибирский антициклон, который принесет с собой морозы. Так, в первые дни весны ожидается минусовая температура. В праздничный день, 8 марта, потеплеет до +10, но в ночные часы будет все еще холодно. По данным эксперта, из-за антициклона погода в регионе в начале весны будет непостоянной.
«Сибирский антициклон будет влиять на погоду весь март», — пишет «КП-Ростов-на-Дону», ссылаясь на слова климатолога.