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Posted 24 февраля, 14:54

Published 24 февраля, 14:54

Modified 24 февраля, 14:56

Updated 24 февраля, 14:56

Резкая перемена погоды в Ростове

Сибирский антициклон принесет резкое потепление в Ростовскую область

24 февраля 2025, 14:54
Фото: rostovgazeta.ru. Резкая перемена погоды в Ростове

Климатолог Иошпа рассказал о резком потеплении к 8 Марта в Ростовской области

Климатолог Александр Иошпа сообщил, какая погода ждёт жителей Ростовской области в марте и как на нее повлияет Сибирский антициклон.

Иошпа сообщил, что в данный момент на регион действует Каспийский циклон, который принес с собой осадки. Снег будет идти до 26 февраля, а потом осадки прекратятся.

После этого в регион придет Сибирский антициклон, который принесет с собой морозы. Так, в первые дни весны ожидается минусовая температура. В праздничный день, 8 марта, потеплеет до +10, но в ночные часы будет все еще холодно. По данным эксперта, из-за антициклона погода в регионе в начале весны будет непостоянной.

«Сибирский антициклон будет влиять на погоду весь март», — пишет «КП-Ростов-на-Дону», ссылаясь на слова климатолога.
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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Прогноз#Осадки#Температура#Март
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