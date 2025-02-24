Сибирский антициклон принесет резкое потепление в Ростовскую область

После этого в регион придет Сибирский антициклон, который принесет с собой морозы. Так, в первые дни весны ожидается минусовая температура. В праздничный день, 8 марта, потеплеет до +10, но в ночные часы будет все еще холодно. По данным эксперта, из-за антициклона погода в регионе в начале весны будет непостоянной.