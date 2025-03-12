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Posted 12 марта, 17:49

Published 12 марта, 17:49

Modified 12 марта, 17:55

Updated 12 марта, 17:55

Донская шахта Обуховская требует 13 млрд руб с компаний украинского олигарха Ахметов

Донская шахта Обуховская требует 13 млрд с компаний украинского олигарха Ахметова

12 марта 2025, 17:49
Фото: 1MI. Донская шахта Обуховская требует 13 млрд руб с компаний украинского олигарха Ахметов
В марте Арбитражный суд Ростовской области получил иск от АО «Шахтоуправление „Обуховская“. Предприятие хочет взыскать с компаний, которые контролирует украинский бизнесмен Ринат Ахметов, 12,9 миллиарда рублей. Документация опубликована в картотеке суда.

В среду, 5 марта, АО «Шахтоуправление „Обуховская“» направило исковое заявление в Арбитражный суд Ростовской области к 12 компаниям, входящим в холдинги System Capital Management и DTEK, которые принадлежат украинскому олигарху Ринату Ахметову. Предприятие планирует заполучить 12,9 миллиарда рублей, однако причины этому неизвестны.

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Добавим, что суд принял решение оставить исковое заявление без движения, так как оно подано с нарушением требований. Истцу дали время исправить недочеты до 8 апреля 2025 года.

До этого RostovGazeta писала, что олигарх Ахметов был владельцем угольных шахт Ростовской области, в том числе и «Обуховской».

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