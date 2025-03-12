Донская шахта Обуховская требует 13 млрд с компаний украинского олигарха Ахметова

Posted 12 марта, 17:49
Published 12 марта, 17:49
Modified 12 марта, 17:55
Updated 12 марта, 17:55
В среду, 5 марта, АО «Шахтоуправление „Обуховская“» направило исковое заявление в Арбитражный суд Ростовской области к 12 компаниям, входящим в холдинги System Capital Management и DTEK, которые принадлежат украинскому олигарху Ринату Ахметову. Предприятие планирует заполучить 12,9 миллиарда рублей, однако причины этому неизвестны.
Добавим, что суд принял решение оставить исковое заявление без движения, так как оно подано с нарушением требований. Истцу дали время исправить недочеты до 8 апреля 2025 года.
До этого RostovGazeta писала, что олигарх Ахметов был владельцем угольных шахт Ростовской области, в том числе и «Обуховской».