Кто уберет мусор и доделает парк: за что судился бизнес Ростовской области в феврале

Компания потребовала признать недействительными приказы МинЖКХ от 14.01.2025 № 2 и № 3 и приказов от 20.01.2025 № 7 и № 8. А также на время проведения судебного разбирательства приостановить заключение соглашений между ООО «Экоцентр» и министерством ЖКХ области по обращению с ТКО в Красносулинском и Миллеровском МЭОКе.