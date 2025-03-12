Кто уберет мусор и доделает парк: за что судился бизнес Ростовской области в феврале

Posted 12 марта, 15:40
Published 12 марта, 15:40
Modified 12 марта, 15:42
Updated 12 марта, 15:42
Напомним, что МинЖКХ приняло решение лишить ООО «Экострой-Дон» статуса регоператора. Эта мера была направлена на обеспечение стабильного и качественного вывоза ТКО в зоне деятельности компании.
Так, с 1 февраля на территориях, находящихся в зоне Красносулинского и Миллеровского МЭОКов, начал работу временный регоператор ООО «Экоцентр». В связи с этим Арбитражный суд Ростовской области получил исковое заявление от ООО «Экострой-Дон».
Компания потребовала признать недействительными приказы МинЖКХ от 14.01.2025 № 2 и № 3 и приказов от 20.01.2025 № 7 и № 8. А также на время проведения судебного разбирательства приостановить заключение соглашений между ООО «Экоцентр» и министерством ЖКХ области по обращению с ТКО в Красносулинском и Миллеровском МЭОКе.
Заявление о принятии мер мотивировалось тем, что лишение статуса регоператора отнимает право заключать договоры на оказание услуг по общению с ТКО. При этом в случае признания судом приказов незаконными ООО «Экострой-Дон» будет восстановлено в правах.
Добавим, что Арбитражный суд не удовлетворил заявления. Разбирательство еще продолжается.
Напомним, что ранее Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск ООО «Ростдонавтовокзал» и признал недействительными 14 приказов министерства транспорта региона о переносе автобусных маршрутов со «старого» автовокзала Ростова-на-Дону на «Центральный».
Такой исход судебного разбирательства не устроил Министерство транспорта Ростовской области, поэтому в конце января 2025 года ведомство, а также ООО «АТП Донское», ООО «Меркел Бус» и ООО «Транспортная компания „Система“» направили в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд соответствующие жалобы. Они утверждают, что судебный акт непосредственно затрагивает их права и интересы.
Добавим, что все апелляционные жалобы были приняты. Судебное разбирательство до сих пор продолжается.
Кроме того, в феврале Арбитражный суд Ростовской области в рамках дела о банкротстве организации «Ростовский портовый элеватор „Ковш“» взыскал с ее бывшего руководителя Рубена Айвазяна 258,5 миллиона рублей.
В суде уточнили, что решение может быть обжаловано в течение одного месяца с даты его принятия.
Отметим, что по данным системы «Спарк», ООО «Ростовский портовый элеватор „Ковш“ зарегистрирован в 2015 году. Суд признал предприятие банкротом в апреле 2021 года по заявлению предпринимателя Тиграна Григоряна.
Как до этого рассказывала RostovGazeta, на реконструкцию парка «Дружба» выделили около полумиллиарда рублей. Закончить работы изначально планировалось осенью 2024-го, однако в настоящий момент реконструкция не выполнена даже наполовину.
После этого власти разорвали контракт со скандальным подрядчиком «Автомагистраль СК». В свою очередь компания подала иск в суд и попросила отменить штраф в размере 24 миллионов рублей.
Как итог Арбитражный суд постановил наложить арест на денежные средства подрядчика в размере 224,9 миллиона рублей. Ведь именно такую сумму перечислили фирме в качестве аванса.
Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования подало иск в Арбитражный суд Ростовской области на АО «Водоканал Ростова-на-Дону».
Организация намерена взыскать плату за негативное воздействие на окружающую среду за период с 2017-го по 2021 годы включительно. По мнению управления, ущерб оценивается в 342,4 миллиона рублей.
Иск был принят судом. Первое заседание назначено на 18 марта.
Арбитражный суд Ростовской области получил иск от АО «Водоканал Ростова-на-Дону». Компания хотела отсудить у МУП «Ростовская транспортная компания» 685,5 тысяч рублей долга за услуги ВКХ (водопроводно-канализационное хозяйство).
Согласно документации, предприятие «Ростовская транспортная компания» не вносило платежи за услуги по сбросу загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных норм с августа по декабрь 2024 года.
Так, суд постановил взыскать в пользу АО «Водоканал Ростова-на-Дону» всю сумму задолженности, а также возместить расходы по уплате госпошлины в 19,6 тысячи рублей.