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Posted 12 марта, 15:40

Published 12 марта, 15:40

Modified 12 марта, 15:42

Updated 12 марта, 15:42

Раскопки «Ростовводоканала»

Кто уберет мусор и доделает парк: за что судился бизнес Ростовской области в феврале

12 марта 2025, 15:40
Фото: «Ростовводоканал». Раскопки «Ростовводоканала»
В феврале в Арбитражный суд Ростовской области поступали разнообразные исковые заявления. Некоторые компании хотели стрясти долги, другие — вернуть свой статус, а третьи — возместить вред экологии. Об этих и других делах читайте в материале RostovGazeta.

«Экострой-Дон» борется за статус регоператора

Напомним, что МинЖКХ приняло решение лишить ООО «Экострой-Дон» статуса регоператора. Эта мера была направлена на обеспечение стабильного и качественного вывоза ТКО в зоне деятельности компании.

Так, с 1 февраля на территориях, находящихся в зоне Красносулинского и Миллеровского МЭОКов, начал работу временный регоператор ООО «Экоцентр». В связи с этим Арбитражный суд Ростовской области получил исковое заявление от ООО «Экострой-Дон».

Компания потребовала признать недействительными приказы МинЖКХ от 14.01.2025 № 2 и № 3 и приказов от 20.01.2025 № 7 и № 8. А также на время проведения судебного разбирательства приостановить заключение соглашений между ООО «Экоцентр» и министерством ЖКХ области по обращению с ТКО в Красносулинском и Миллеровском МЭОКе.

Заявление о принятии мер мотивировалось тем, что лишение статуса регоператора отнимает право заключать договоры на оказание услуг по общению с ТКО. При этом в случае признания судом приказов незаконными ООО «Экострой-Дон» будет восстановлено в правах.

Добавим, что Арбитражный суд не удовлетворил заявления. Разбирательство еще продолжается.

Мусоровоз «Экострой-Дон» в Каменске
Мусоровоз «Экострой-Дон» в Каменске. Фото: Donland.ru
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Перенос автобусных маршрутов

Напомним, что ранее Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск ООО «Ростдонавтовокзал» и признал недействительными 14 приказов министерства транспорта региона о переносе автобусных маршрутов со «старого» автовокзала Ростова-на-Дону на «Центральный».

Такой исход судебного разбирательства не устроил Министерство транспорта Ростовской области, поэтому в конце января 2025 года ведомство, а также ООО «АТП Донское», ООО «Меркел Бус» и ООО «Транспортная компания „Система“» направили в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд соответствующие жалобы. Они утверждают, что судебный акт непосредственно затрагивает их права и интересы.

Добавим, что все апелляционные жалобы были приняты. Судебное разбирательство до сих пор продолжается.

На «Центральном» автовокзале
На "Центральном" автовокзале
На «Центральном» автовокзале. Фото: donland.ru
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Экс-руководитель ростовского элеватора и 285 миллионов рублей

Кроме того, в феврале Арбитражный суд Ростовской области в рамках дела о банкротстве организации «Ростовский портовый элеватор „Ковш“» взыскал с ее бывшего руководителя Рубена Айвазяна 258,5 миллиона рублей.

В суде уточнили, что решение может быть обжаловано в течение одного месяца с даты его принятия.

Отметим, что по данным системы «Спарк», ООО «Ростовский портовый элеватор „Ковш“ зарегистрирован в 2015 году. Суд признал предприятие банкротом в апреле 2021 года по заявлению предпринимателя Тиграна Григоряна.

Зерновой терминал
Зерновой терминал. Фото: donland.ru
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Арест имущества подрядчика парка «Дружба» в Ростове

Как до этого рассказывала RostovGazeta, на реконструкцию парка «Дружба» выделили около полумиллиарда рублей. Закончить работы изначально планировалось осенью 2024-го, однако в настоящий момент реконструкция не выполнена даже наполовину.

После этого власти разорвали контракт со скандальным подрядчиком «Автомагистраль СК». В свою очередь компания подала иск в суд и попросила отменить штраф в размере 24 миллионов рублей.

Как итог Арбитражный суд постановил наложить арест на денежные средства подрядчика в размере 224,9 миллиона рублей. Ведь именно такую сумму перечислили фирме в качестве аванса.

на реконструкцию парка «Дружба» выделили около полумиллиарда рублей
на реконструкцию парка «Дружба» выделили около полумиллиарда рублей
на реконструкцию парка «Дружба» выделили около полумиллиарда рублей
на реконструкцию парка «Дружба» выделили около полумиллиарда рублей
на реконструкцию парка «Дружба» выделили около полумиллиарда рублей
на реконструкцию парка «Дружба» выделили около полумиллиарда рублей
на реконструкцию парка «Дружба» выделили около полумиллиарда рублей
на реконструкцию парка «Дружба» выделили около полумиллиарда рублей
на реконструкцию парка «Дружба» выделили около полумиллиарда рублей. Фото: TG администрации Ростова
Видео: TG администрации Ростова. Закончить работы изначально планировалось осенью 2024-го
Суд выпустил из СИЗО главу Зернограда Ирину Полищук
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Более 340 миллионов за вред экологии с «Водоканала» в Ростове

Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования подало иск в Арбитражный суд Ростовской области на АО «Водоканал Ростова-на-Дону».

Организация намерена взыскать плату за негативное воздействие на окружающую среду за период с 2017-го по 2021 годы включительно. По мнению управления, ущерб оценивается в 342,4 миллиона рублей.

Иск был принят судом. Первое заседание назначено на 18 марта.

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Работник «Ростовводоканала»
Работник «Ростовводоканала». Фото: «Ростовводоканал»

«Ростовская транспортная компании» VS «Водоканал»

Арбитражный суд Ростовской области получил иск от АО «Водоканал Ростова-на-Дону». Компания хотела отсудить у МУП «Ростовская транспортная компания» 685,5 тысяч рублей долга за услуги ВКХ (водопроводно-канализационное хозяйство).

Согласно документации, предприятие «Ростовская транспортная компания» не вносило платежи за услуги по сбросу загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных норм с августа по декабрь 2024 года.

Так, суд постановил взыскать в пользу АО «Водоканал Ростова-на-Дону» всю сумму задолженности, а также возместить расходы по уплате госпошлины в 19,6 тысячи рублей.

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