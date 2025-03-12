Пострадавшими при атаке БПЛА признали еще почти 120 жителей Ростова

На пострадавших при атаке БПЛА выделят еще 1,7 млн рублей из бюджета Ростова

В Ростове-на-Дону озвучили количество квартир, которые получили повреждение при атаке БПЛА в ночь на 9 февраля. По информации главы города Александра Скрябина, компенсационные выплаты получат еще 116 человек.