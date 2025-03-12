Пострадавшими при атаке БПЛА признали еще почти 120 жителей Ростова

Posted 12 марта, 19:41
Published 12 марта, 19:41
Modified 12 марта, 19:43
Updated 12 марта, 19:43
Как сообщил мэр Ростова в своем teletgam-канале 12 марта, из резервного фонда на единовременные выплаты направят более 1,7 миллиона рублей.
Ранее компенсацию получили 88 человек. Для этого потребовалось 1,3 миллиона рублей. В данный момент в обработке находятся еще 12 новых заявлений на выплату.
— Завершено остекление в 111 квартирах из 113, — добавил Александр Скрябин по поводу работ, которые проводят в поврежденных из-за БПЛА домах. — В оставшихся двух квартирах работы будут выполнены сразу после того, как собственники предоставят доступ к ним.
Как сообщала RostovGazeta, повреждения зафиксировали в 14 многоэтажках на Сельмаше. Кроме того, выбило стекла в наркодиспансере и в машинах, припаркованных неподалеку.