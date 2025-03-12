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Posted 12 марта, 19:41

Published 12 марта, 19:41

Modified 12 марта, 19:43

Updated 12 марта, 19:43

Пострадавшими при атаке БПЛА признали еще почти 120 жителей Ростова

Пострадавшими при атаке БПЛА признали еще почти 120 жителей Ростова

12 марта 2025, 19:41
Фото: 1MI. Пострадавшими при атаке БПЛА признали еще почти 120 жителей Ростова

На пострадавших при атаке БПЛА выделят еще 1,7 млн рублей из бюджета Ростова

В Ростове-на-Дону озвучили количество квартир, которые получили повреждение при атаке БПЛА в ночь на 9 февраля. По информации главы города Александра Скрябина, компенсационные выплаты получат еще 116 человек.

Как сообщил мэр Ростова в своем teletgam-канале 12 марта, из резервного фонда на единовременные выплаты направят более 1,7 миллиона рублей.

Ранее компенсацию получили 88 человек. Для этого потребовалось 1,3 миллиона рублей. В данный момент в обработке находятся еще 12 новых заявлений на выплату.

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— Завершено остекление в 111 квартирах из 113, — добавил Александр Скрябин по поводу работ, которые проводят в поврежденных из-за БПЛА домах. — В оставшихся двух квартирах работы будут выполнены сразу после того, как собственники предоставят доступ к ним.

Как сообщала RostovGazeta, повреждения зафиксировали в 14 многоэтажках на Сельмаше. Кроме того, выбило стекла в наркодиспансере и в машинах, припаркованных неподалеку.

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