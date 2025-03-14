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Posted 14 марта, 08:12

Published 14 марта, 08:12

Modified 14 марта, 08:14

Updated 14 марта, 08:14

Сергей Куц

Возвращение министра: Сергей Куц снова возглавил Минстрой Ростовской области

14 марта 2025, 08:12
Фото: donland.ru. Сергей Куц
Врио губернатора Ростовской области назначил министра строительства, архитектуры и территориального развития, сообщают в донском правительстве. Им стал 58-летний Сергей Куц, который прежде занимал эту должность с 2018 по 2022 годы.

Чиновник по образованию инженер-строитель. С 2000 по 2010 годы он трудился в ремонтно-строительных и дорожно-ремонтных компаниях Батайска и Ростова. За годы карьеры прошел путь от дорожного рабочего до гендиректора строительной фирмы.

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С 2010 по 2018 годы был главой регионального управления заказчика капстроительства Южного военного округа при Минобороны России. Затем шесть лет возглавлял министерство строительства Ростовской области. В 2022-м покинул пост и вернулся на руководящую должность в строительной компании. А теперь вернулся в прежнее кресло, которое опустело после увольнения Юрия Сильвестрова. Указ об освобождении от должности Слюсарь подписал еще в январе, но официальный уход был запланирован на 1 марта. До тех пор бывший министр находился в отпуске. Обязанности главы министерства исполнял его заместитель Сергей Вифлянцев.

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#Евгения Волкова#Строительство#Министр#Минобороны России#Архитектура#Ростов-на-Дону#Южный военный округ#Капитальное строительство#Ростовская область
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