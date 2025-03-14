Возвращение министра: Сергей Куц снова возглавил Минстрой Ростовской области

С 2010 по 2018 годы был главой регионального управления заказчика капстроительства Южного военного округа при Минобороны России. Затем шесть лет возглавлял министерство строительства Ростовской области. В 2022-м покинул пост и вернулся на руководящую должность в строительной компании. А теперь вернулся в прежнее кресло, которое опустело после увольнения Юрия Сильвестрова. Указ об освобождении от должности Слюсарь подписал еще в январе, но официальный уход был запланирован на 1 марта. До тех пор бывший министр находился в отпуске. Обязанности главы министерства исполнял его заместитель Сергей Вифлянцев.